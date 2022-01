Come realizzare una pianificazione finanziaria per il resto dell’anno

Gennaio volge al termine ma l’anno nuovo è appena iniziato e nessuna scusa regge a non mettere in pratica i buoni propositi per una corretta pianificazione finanziaria. Tra questi rimettere in sesto la propria vita finanziaria.

“È una buona idea sapere cosa ti aspetta nell’anno in corso nel caso di eventi come le scadenze fiscali dell’anno e tracciare quando è il momento di fare cose importanti come rivedere il tuo budget e controllare i tuoi risparmi può essere anche di aiuto” sostiene Amy Richardson, pianificatore finanziario certificato che per aiutare a fare i conti con le proprie risorse economiche, indica in un calendario di 12 mesi le mosse di denaro essenziali da compiere.

“Alla fine dell’anno, si taglia il traguardo assicurandosi di aver fatto tutte le cose necessarie per mettersi su un solido percorso di successo finanziario“, ha detto Richardson che ha paragonato tale percorso a quello di un maratoneta che si allena per la prima volta per la grande corsa e che realizza un nuovo livello di resistenza ogni settimana. In questo caso, si tratta di resistenza finanziaria, ha detto l’esperta.

Pianificazione finanziaria mese per mese

In primo luogo si può iniziare facendo una revisione delle spese e tracciando i propri obiettivi per il 2022 anche in relazione all’aumento dell’inflazione degli ultimi mesi.

Mettete tutto su carta, suggerisce Richardson e cancellate le cose dalla lista man mano che si realizzano, il che può aiutare a sentirsi organizzati. Se non puoi arrivare a qualcosa in un certo lasso di tempo, non è un problema spostarlo temporalmente.

“Nella vita succede. Dobbiamo fare perno”, ha detto Richardson. “Si tratta solo di prendere l’abitudine e di allenarci ad appoggiarci a questi argomenti all’interno del calendario di pianificazione finanziaria”.

Se l’idea di tutto questo ti fa sentire sopraffatto, il consiglio allora è di prendere in considerazione il consulto di un esporto finanziario come suggerisce Winnie Sun, amministratore delegato di Sun Group Wealth Partners.