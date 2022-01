Come diventare ricco nel 2022

L’avvento di un nuovo anno spesso è il momento in cui si fanno i buoni propositi, come ad esempio diventare ricco. Finanziariamente parlando in molti sognano di diventare ricchi, nozione che spesso varia a seconda dell’estrazione sociale ed esperienza.

Per alcuni diventare ricchi, significa non doversi più preoccupare delle spese, mentre per altri è non lavorare tante ore e altri ancora si dicono ricchi quando raggiungono la completa indipendenza finanziaria.

A prescindere dalla propria definizione di “ricco”, gli esperti su GoBankingRates.com indicano alcuni suggerimenti su come intraprendere la strada verso una maggiore ricchezza.

Diventare ricco, cosa significa?

“Essere ricchi significa avere libertà di tempo e di luogo, per fare le cose che contano per te”, ha detto Andrew Lokenauth, CEO di Fluent secondo cui la ricchezza passa prima dall’esser frugali.

Molti milionari sono ricchi perché sanno come conservare e investire i loro soldi – e non spenderli in cose inutili”.

Al di là della frugalità, Kyle Kroeger, esperto di finanza presso The Impact Investor, definisce ricco “qualcuno (che) ha guadagnato regolarmente abbastanza da essere lontano da problemi come pagare le proprie spese fisse come l’affitto, l’elettricità e altre utenze, i costi di manutenzione dell’auto, l’assicurazione sanitaria e le spese di istruzione.”

Paga i tuoi debiti

Altro consigli per diventare ricco arriva da Matt Dixon, partner RFC e consulente finanziario presso TruNorth Advisors.

“Se stai cercando di diventare ricco, smetti di avere così tanti debiti con le carte di credito (…)Questo non significa che non dovreste mai usare una carta di credito, ma assicuratevi di usarla in modo responsabile e di fare i vostri pagamenti mensili”.

Altro suggerimento di Dixon è di considerare se si sta giocando veloce e in maniera fluente con le proprie finanze.

“Le persone ricche cercano di non correre troppi rischi e sono molto orientate ai dettagli. Siate selettivi sulle opportunità che state inseguendo. Assicuratevi che il vostro portafoglio sia diversificato. Provate a investire in immobili o terreni. Un portafoglio diversificato può aiutarti a proteggerti dagli alti e bassi del mercato”.

Avvia la tua azienda e vendila dopo per diventare ricco

Se hai uno spirito imprenditoriale, considera l’idea di avviare una società che puoi vendere successivamente a prezzi alti, ha detto Jared Bauman, co-fondatore e CEO di 201 Creative LLC, un’agenzia di marketing digitale.

“Per avere più successo è preferibile trovare una soluzione innovativa a un problema specifico nel mercato e avviare un business intorno ad esso. … Se si ha successo, si raccolgono enormi ricompense. Questa è una pratica comune tra gli individui ricchi”.

Partecipare a una startup e ricevere azioni

Le startup abbondano ancora, e sono sempre alla ricerca di nuova linfa. Da qui il consiglio di Daniel Carter, SEO manager di Skuuudle, secondo cui “acquisendo posizioni azionarie in una o più aziende start-up, si potrebbe ottenere un significativo guadagno monetario se la società prospera o viene venduta a una grande impresa”.

Focus sul piano pensionistico

I conti pensionistici, che sono tipicamente investiti nel mercato azionario e quindi hanno maggiori probabilità di ottenere buoni rendimenti, sono un buon modo per costruire ricchezza.

Aumentare l’importo risparmiato

Con l’inflazione e i tassi di interesse in aumento nel 2022, sarà ancora più importante gestire il tuo budget personale, ha detto Shawn Plummer, CEO di The Annuity Expert che suggerisce di impostare come nuovo obiettivo quello di aumentare l’importo da metter da parte e risparmiare nel 2022.

Per fare questo, considerate dove potete ridurre le spese in modo da poter accumulare più risparmi”.

Investire in REITs o NFT

Particolare possibilità di investimento deriva dal diversificare nei real estate investment trust (REIT), i fondi di investimento immobiliari Usa.

I risparmiatori possono investire nei REIT acquistando le loro azioni in borsa o investendo in un fondo comune immobiliare. Nel’universo finanziario stanno acquisendo sempre più spazio i token non fungibili (NFT) – un prodotto digitale molto nuovo, non negoziabile, reso possibile dalla tecnologia blockchain.