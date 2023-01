SuperEnalotto, a quanto ammonta la tassazione e come funziona?

Un sogno per molti, e alcuni ci riescono pure, è di vincere al lotto. Il gioco più gettonato negli ultimi tempi è il SuperEnalotto, una lotteria italiana nota per i suoi straordinari jackpot, che valgono sempre almeno 2 milioni di euro e possono arrivare a valere oltre 100 milioni di euro. Le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì e sabato sera alle ore 20:00, e per vincere il jackpot bisogna indovinare sei numeri fra 1 e 90. Il prossimo jackpot del SuperEnalotto ha un valore record di 358,5 milioni di euro, toccando la palma di premio in palio più alto al momento in tutto il mondo.

Le tasse sui premi del SuperEnalotto

Ma il fortunato vincitore è bene che sappia che una volta incassata la somma stellare dovrà pagare delle tasse. Dal 2020 il fisco applica una tassazione del 20% su tutti i premi del SuperEnalotto che valgono 500 euro e oltre, mentre quelli che valgono meno di 500 euro sono esentasse.

A incassare la tassa sulle vincite è Sisal, il concessionario della lotteria, che applica automaticamente le trattenute fiscali sui premi. Ciò significa che i vincitori ricevono il premio al netto delle imposte con un documento che certifica la soddisfazione di tali oneri fiscali, che potranno poi presentare come prova di pagamento all’Agenzia delle Entrate.

Anche se uno straniero gioca al Superenalotto è tassato. Questo perché i biglietti vengono acquistati in Italia. Quando il concessionario del gioco versa i premi, i vincitori ricevono la somma, al netto della trattenuta fiscale.

Ci teniamo a precisare che da un punto di vista statistico, per vincere il jackpot del Superenalotto occorre indovinare una combinazione di 6 numeri su 90, con una possibilità di vincere pari a 1 su oltre 622 milioni. In altre parole la probabilità di vincere è dello 0,00000016%, mentre quella di perdere la somma giocata è del 99,99999984%. Più che affidarsi alla fortuna, per ottenere più capitali è meglio puntare su una corretta pianificazione finanziaria. Leggi le 5 regole del buon investitore di Wall Street Italia!