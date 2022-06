Stipendi italiani: in media i francesi guadagnano 10 mila euro in più all’anno, i tedeschi 15 mila

“Da questa nostra ricerca emerge per l’Italia un preoccupante quadro per gli stipendi che nel 2021 registra un peggioramento delle divergenze rispetto alla Germania, Francia ed Eurozona. Sul livello del salario lordo annuale medio italiano incide sia la forte discontinuità lavorativa che la maggiore presenza delle qualifiche più basse. Queste ultime due caratteristiche del nostro mercato del lavoro sono il risultato di un sistema produttivo con bassa propensione all’innovazione e orientato a guadagnare competitività attraverso la riduzione dei costi di produzione, soprattutto tramite la compressione salariale, in particolare nelle micro e piccole imprese collocate in settori a basso valore aggiunto.

L’inequivocabile segnale della debolezza strutturale della domanda di lavoro espressa dalle imprese italiane è rappresentato dal crescente peso dell’occupazione a termine e del part-time involontario, due condizioni che i lavoratori e le lavoratrici subiscono e non scelgono” dicono dalla Fondazioe Giuseppe Di Vittorio, “Tutti questi elementi segnalano la necessità e l’urgenza di affrontare la questione salariale insieme al tema della qualità dell’occupazione. Per ridurre la diffusa e crescente precarietà – che ad aprile del 2022 ha toccato la drammatica quota di quasi 3,2 milioni di occupati a termine, la più alta mai registrata dal 1977 (ISTAT, 2022) – è fondamentale un intervento che diminuisca il numero di contratti non standard e ne limiti l’utilizzo, ridando centralità al contratto a tempo indeterminato e all’occupazione stabile. Inoltre, è indispensabile un intervento di politica economica che punti aumentare la qualità dell’occupazione attraverso la creazione, diretta ed indiretta, di posti di lavoro standard, a partire dai settori a più alto valore aggiunto”.