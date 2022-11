I ricavi di Stellantis sono saliti del 29% a livello globale a 42,1 miliardi di euro (41,3 miliardi di dollari) nel terzo trimestre, superando le aspettative degli analisti di 40,9 miliardi di euro. Meno del 3% proveniva dalla regione Cina, India e Asia Pacifico. Stellantis vede il suo futuro come attore di nicchia in Cina attraverso il suo marchio premium Jeep e il marchio di lusso Maserati, ha affermato il suo chief financial officer, mentre la casa automobilistica ripensa la sua strategia nel mondo mercato più grande.

Questa settimana il gruppo ha dichiarato di voler chiudere la joint venture che produce Jeep in Cina con il partner locale Guangzhou Automobile Group a causa dei risultati deludenti. Stellantis ha affermato che ora si concentrerà su una strategia “asset light”, basata sull’esportazione per Jeep in Cina e che stava considerando un’opzione simile per Peugeot e Citroen, gli altri marchi che vengono prodotti nel paese attraverso una diversa impresa locale. Presentando i dati sui ricavi del terzo trimestre di Stellantis pubblicati all’inizio di giovedì, il cfo Richard Palmer ha affermato che il gruppo sarebbe “un attore di nicchia” in Cina, con prodotti interessanti per tipi specifici di domanda dei clienti.

“In termini di modello di esportazione che stiamo esaminando, chiaramente dobbiamo concentrarci molto chiaramente su alcune parti del mercato cinese perché non saremo un attore di volume”, ha affermato Palmer. La società, i cui altri marchi includono Fiat e Alfa Romeo, ha affermato che i ricavi sono stati supportati da migliori forniture di semiconduttori, che l’hanno aiutata ad aumentare i volumi di vendita, prezzi forti e movimenti favorevoli dei cambi.

Palmer ha affermato che le condizioni di fornitura di microchip continueranno a registrare miglioramenti “sequenziali”, anche se non si aspettava che sarebbero tornati alla normalità prima della fine del prossimo anno. Si aspetta anche un impatto inferiore dall’inflazione delle materie prime nel 2023 rispetto a quest’anno.

Ma altri problemi della catena di approvvigionamento stavano avendo un impatto su quella che ora è la terza casa automobilistica più grande del mondo per vendite, con Palmer che afferma che l’industria nel suo insieme stava affrontando una carenza di camion e conducenti. Questi problemi hanno influito sulla nostra capacità di convertire il nostro solido portafoglio ordini in vendite in Europa”, ha affermato. “Ci aspettiamo ovviamente di risolvere quelli che entrano nel quarto trimestre”, ha aggiunto. Palmer ha affermato che la società al momento non vede “alcuna luce rossa lampeggiante” su possibili vincoli energetici che interessano la sua catena di approvvigionamento e che il livello di preoccupazione è ora inferiore rispetto a pochi mesi fa, poiché “tutti stanno prendendo provvedimenti”.

Analisi tecnica del titolo Stellantis

Le azioni di Stellantis quotate a Milano sono scese oggi del 3,26%, registrando una performance l’indice azionario automobilistico europeo. Nella giornata di oggi abbiamo assistito a un avvio debole ed apertura a 13,60 euro, sotto i minimi della seduta precedente, seguito da un indebolimento che persiste nella giornata. L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di Stellantis.

L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del titolo, sebbene osservando sul breve periodo si nota un allentamento della linea rialzista al test del top 13,95 euro. Primo supporto visto a 13,20. Dal punto di vista tecnico quello che si prevede è allungamento della fase negativa in tempi brevi, verso il supporto 12,95 euro.