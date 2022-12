Stellantis rafforza il suo impegno per la guida autonoma. Analisi tecnica del titolo

Stellantis ha annunciato oggi di aver finalizzato l’acquisizione di aiMotive, uno dei principali sviluppatori di intelligenza artificiale avanzata e software di guida autonoma. Ha affermato Yves Bonnefont, chief software officer di Stellantis:

“L’acquisizione di aiMotive accelererà il nostro viaggio per diventare un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile e raggiungere i nostri obiettivi Dare Forward 2030”,

Ha poi aggiunto: “Grazie all’esperienza di livello mondiale di aiMotive, miglioreremo la nostra intelligenza artificiale e la nostra tecnologia di base per la guida autonoma, espanderemo il nostro pool di talenti globale e promuoveremo lo sviluppo a medio termine della nostra nuovissima piattaforma STLA AutoDrive”. László Kishonti, fondatore e ceo di aiMotive, ha commentato:

“Nel 2015 ho fondato un’azienda che avrebbe sviluppato tecnologie per plasmare il futuro della mobilità per tutti. Sono lieto che sette anni dopo possiamo contribuire all’ambizione di Stellantis e lavorare insieme per rendere le auto di milioni di clienti migliori, più sicure e più intelligenti”.

aiMotive opererà come controllata di Stellantis, mantenendone l’indipendenza operativa. Il fondatore László Kishonti rimarrà come ceo. Continuerà inoltre a operare sul mercato con aiSim, aiData e aiWare, fornendo le sue soluzioni tecnologiche in quelle aree chiave a clienti terzi.

Analisi tecnica del titolo Stellantis

Seduta negativa per la casa automobilistica, che chiude le contrattazioni con una perdita del 3,07%. La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all’andamento dell’indice di riferimento. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.