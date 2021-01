Stellantis: auto elettriche e rilancio di Alfa e Maserati, primi indizi sul futuro

Stellantis: veicoli elettrici e rilancio di Alfa Romeo e Maserati, primi indizi sul futuro del gruppo

Accelerazione nella produzione di auto elettriche, rilancio di Alfa Romeo e Maserati, nessun ridimensionamento di produzione, dunque mantenimento del personale.

Queste le linee guida del futuro di Stellantis, il nuovo gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA, annunciate dall’amministratore delegato Carlos Tavares, nel corso della sua prima conferenza stampa internazionale dopo la fusione tra i due gruppi.

Rassicurazione sono arrivate anche sul numero elevato di brand del gruppo:

“sono 14 marchi iconici, a tutti saranno date opportunità, ci saranno sorelle e cugini”, afferma e promette il rilancio per Alfa Romeo e Maserati. “Hanno un valore altissimo, faremo valutazioni per capire come sostenere la loro crescita e renderli redditizi. E’ ancora prematuro, il piano industriale non è stato ancora predisposto“, spiega.