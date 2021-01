Stellantis: suoi 6 modelli tra le 10 auto più vendute in Italia

In attesa che venga finalizzata la fusione tra Fca e Psa, il nuovo gruppo Stellantis che nascerà dall’integrazione italo-francese è già leader di mercato in Italia secondo i dati forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relativi al mese di dicembre.

Stellantis, confermati i primi posti dei modelli più venduti

La pandemia da Covid non sembra aver modificato i gusti degli italiani, come dimostra la classifica delle auto più vendute in Italia nel 2020.

Nei primi 10 posti ci sono 5 modelli FCA, con Panda e Ypsilon che la fanno da padrone anche per il 2020. Nella classifica delle dieci più vendute c’è anche la Citroen C3 del gruppo PSA (che a breve farà parte del gruppo Stellantis insieme a FCA). Nel complesso sono 6 i modelli prodotti dal gruppo Stellantis.

La Renault Clio si conferma la straniera più venduta in Italia, con il gruppo Renault che si aggiudica tre posti nella Top 10.

Fiat Panda: 110.465 veicoli Ypsilon Lancia: 43.033 veicoli Fiat 500 X: 31.831 veicoli Renault Clio: 31.653 veicoli Fiat 500: 31.409 veicoli Jeep Renegade: 31.088 veicoli Toyota Yaris: 29.608 veicoli Renault Captur: 29.299 veicoli Citroen C3: 29.168 veicoli Dacia Sandero: 28.101 veicoli

Nel complesso il gruppo Stellantis vende a livello mondiale oltre di 8 milioni di auto, collocandosi come 4° produttore alle spalle di Gm, Volkswagen e dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.

Il nuovo gruppo manterrà tutti i 15 marchi delle due società , avrà 400.000 dipendenti, oltre 180 miliardi di euro di fatturato e permetterà sinergie pari a 5 miliardi di euro all’anno senza chiusura di stabilimenti. Il matrimonio apre ampie possibilità per la condivisione di piattaforme che permettono di costruire vetture in ogni segmento.

A partire da lunedì 18 gennaio, il titolo del gruppo Stellantis, che avrà sede in Olanda come Fca, sarà quotato alle Borse di Milano e Parigi, martedì 19 a New York.