Stellantis alle prese con livello di prezzo strategico, cosa dice l’analisi tecnica

Giornata negativa per STELLANTIS che nel corso della mattinata ha messo a segno un ribasso del 5,86% all’apertura di questa mattina, per poi recuperare nelle ore seguenti. Al momento della stesura il titolo perde il 2,94%.

Pesano sul titolo le immatricolazioni auto di aprile 2022 in Francia: il mercato registra una flessione (-22,6%) con Stellantis a -29,3% e un mercato europeo in calo del 12,3% rispetto all’anno precedente nel 1° trimestre 2022, Stellantis conferma la sua solida posizione per le autovetture e per i veicoli commerciali leggeri (LCV), con una quota di mercato del 21,0% e la leadership nei principali mercati (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Grecia).

Analisi tecnica titolo Stellantis

Grafico giornaliero Stellantis - Tradingview

Nel medio periodo, dal punto di vista tecnica, con Stellantis ci troviamo ancora in un ambiente a tendenza ribassista, ma restano positive le previsioni di numerosi analisti nei confronti del gruppo Italo-francese.

Nel breve periodo, dal 14 aprile, il prezzo continuare ad essere bloccato nel range fra 14,170 – 12,000 euro. Sarà importante osservare i due livelli per valutare in che direzione vorrà dirigersi il prezzo. Alla rottura del livello di supporto a 12 euro, zona psicologica molto importante, si generebbe una forte pressione sell che potrebbe portare il prezzo, prima in zona 11 euro e in caso di totale debolezza dei buyers, il target successivo è il supporto posto in zona 9,500 euro.

Concentrandoci sullo scenario rialzista, al rottura del massimo a 13,300, il primo target più probabile è la resistenza a 14,170. Se tale zona dovesse cedere alla pressione rialzista il secondo target lo vedo in zona 15,500, nonché zona psicologica importante, un livello sicuramente da tenere sotto controllo. L’ultimo target è la zona di resistenza a 17,400, che una volta raggiunta, porterebbe il titolo ai valori pre-guerra.