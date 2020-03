Spread schizza sopra i 300 punti, rendimento Btp decennale al 3%

Pioggia di vendite sui BTp con lo spread che vola a 330 punti base, superando i picchi del 2018, e tornando su livelli che non si vedevano da marzo 2013, con il rendimento dei decennali italiani che sfonda il tetto del 3 per cento.

“Ma non c’è una notizia particolare o un movimento solo sui titoli di Stato italiani”, spiega un trader di una sala operativa: “Tutti i titoli europei in negativo oltre i nostri anche Portogallo, Gran Bretagna, Francia e Danimarca”, dice. La volatilità domina il reddito fisso: “l’apertura è stata devastante, poi un recupero e adesso sono riprese le vendite con i rendimenti sopra il 3%”. Il trader per ora non vede interventi della Banca d’Italia e della Bce sul mercato.

“Il problema dell’allargamento dello spread e della salita dei rendimenti italiani e non, comincia ad essere anche di credibilità per la Banca centrale europea. Ormai sono passati 5 giorni dal meeting del 12 Marzo e lo spread ha allargato di quasi 90 bps (di cui quasi 60 il giorno stesso). Certo, la risk aversion ha parecchio a che vedere con questo movimento: le vendite hanno investito tutti gli assets senza ritegno e sicuramente sul BTP c’era un bel po’ di leva. E l’impatto del finanziamento di quanto finora deliberato dal Governo (25 miliardi, 1.4% del GDP) farà lievitare le emissioni nette” hanno scritto ieri gli analisti di Anthilia, alla chiusura della Borsa.

Gli esperti aggiungono che:

“La Bce tra una gaffe e una retromarcia, ha chiarito che avrebbe fatto il necessario per preservare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Purtroppo, con il Bot a 12 mesi che scambia col rendimento a +0.8% e 50 bps di differenza tra denaro e lettera (dati di ieri ndr), non si può certo dire che la trasmissione dei tassi negativi sia ottimale.

Siamo decisamente lontani. Questa non è una situazione che la Banca Centrale si può far sfuggire di mano, qualunque sia il motivo che la causa. E ciò vale in particolare nell’epicentro di una crisi di natura esogena, le cui cause non sono attribuibili a nessuno (anche se ovviamente esiste un eredità di fragilità delle finanze pubbliche”.

Nonostante l’impennata restano ancora lontani i massimi storici visti nel 2011, quando si raggiunse quota 574 punti per un rendimento del 7,4%