Speciale Europee 2019: tutti gli impatti sul mercato

Le elezioni europee per il rinnovamento del Parlamento europeo di domenica cosa significano per i mercati? Come in occasione di ogni appuntamento, il dibattito sullo stato della democrazia in Europa è tornato in auge. Secondo molti osservatori, si tratta delle prime elezioni europee intrise di un significato politico veramente continentale (non il solito referendum sui governi nazionali) e sarà interessante capire come i mercati reagiranno all’esito. Per capirne di più segui il dibattito insieme a Vincenzo Longo (market strategist di IG) e il professor Paolo Balduzzi (Università Cattolica del Sacro Cuore). Poi parola ai mercati, con il trader Valerio Corallo con il quale vedremo la reazione in tempo reale e Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca SIM.