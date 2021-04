S&P 500 supera quota 4.000 punti. C’è chi vede quota 5.000 entro un anno

Inizia con il piede giusto il secondo trimestre dell’anno per la Borsa Usa. Ieri per la prima volta nella storia lo S&P 500 ha sfondato la soglia di 4 mila punti. Un risultato, favorito dal rimbalzo delle azioni hi-tech, che hanno permesso al benchmark americano di chiudere la seduta in crescita dell’1% a 4019,87 punti.

All’indice americano che, segue l’andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione, ci sono volute 434 sedute per aggiungere gli ultimi 1.000 punti, molto meno rispetto alle 1.227 sedute impiegate per passare da 2 a 3 mila punti.

“C’è sempre un po ‘di eccitazione per l’inizio di un nuovo trimestre”, ha affermato Lindsey Bell, chief investment strategist di Ally Invest, e il fatto che l’S&P 500 abbia superato questo nuovo traguardo è un altro stimolo alla fiducia.

Quello toccato ieri è un traguardo che, secondo Stephen Auth, equities CIO di Federated Investors, non intaccherà la corsa al rialzo dell’indice. A suo parere il benchmark americano raggiungerà 5 mila punti il prossimo anno.

I record di Wall Street si inseriscono in contesto bullish per le borse mondiali. Ne è convinto Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS GWM, secondo cui ad un anno dai minimi della pandemia, i mercati conservano ancora potenziale di rialzo. Da allora le azioni globali sono salite del 75% circa e si attestano il 16% al di sopra dei massimi pre-coronavirus.

S&P 500: come è andato il primo trimestre per le Borse