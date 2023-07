Sondaggio banconote euro, come funziona

Saranno direttamente i cittadini europei a scegliere i nuovi temi per le banconote in euro. A chiedere di fornire la propria opinione ci ha penserà direttamente la Bce: i diretti interessati avranno la possibilità di esprimere la propria opinione fino al 31 agosto 2023, indicando le proprie preferenze sui temi da adottare per le prossime banconote in euro, attraverso un’indagine pubblica.

Il Consiglio direttivo della Bce, entro il 2024, dovrebbe poi scegliere il tema delle nuove banconote, mentre gli elementi grafici dovranno essere definiti entro il 2026. Ma vediamo come si muove la Bce.

Come funziona il sondaggio per scegliere i nuovi Euro

La Banca Centrale Europea ha deciso di interpellare direttamente i cittadini europei per chiedere loro di proporre i temi per la prossima serie di banconote in euro. Chiunque sia residente nell’area euro, avrà tempo fino al 31 agosto 2023 per partecipare ad un’indagine pubblicata direttamente sul sito della Bce.

La Bce, inoltre, si vuole assicurare che tutte le opinioni provenienti dall’area euro siano rappresentate in maniera equa. Per questo motivo ha deciso di incaricare una società indipendente di sottoporre le stesse domande contenute nell’indagine ad un campione rappresentativo di persone che abitano nell’area euro.

Vi è un forte legame tra la nostra moneta unica e la nostra comune identità europea, e la nostra nuova serie di banconote dovrebbe metterlo in risalto – ha spiegato Christine Lagarde, Presidente della BCE. Vogliamo che gli europei si identificano con la veste grafica delle banconote in euro, ed è per questo che avranno un ruolo attivo nella selezione del nuovo tema.

Chi fosse interessato a partecipare al sondaggio per scegliere i nuovi euro può lasciare la propria opinione fino al prossimo 31 agosto 2023.

Quali sono i temi delle nuove banconote

Il Consiglio Direttivo della Bce ha già provveduto a stilare un elenco di primi temi pre selezionati, tra i quali i cittadini europei possono effettuare la loro scelta. Tra questi vi rientrano:

uccelli: libertà, resilienza, ispirazione . Sicuramente gli uccelli rappresentano il simbolo della libertà. Non conoscono frontiere ed il loro nido richiama il desiderio di costruire una società nella quale costruire il futuro;

. Sicuramente gli uccelli rappresentano il simbolo della libertà. Non conoscono frontiere ed il loro nido richiama il desiderio di costruire una società nella quale costruire il futuro; cultura europea . L’identità europea è rafforzata dal ricco patrimonio culturale e dal dinamismo dei settori creativi e culturali del Vecchio Continente. La cultura promuove alcuni valori, come il dialogo e l’inclusione;

. L’identità europea è rafforzata dal ricco patrimonio culturale e dal dinamismo dei settori creativi e culturali del Vecchio Continente. La cultura promuove alcuni valori, come il dialogo e l’inclusione; valori europei rispecchiati nella natura . Oltre ad essere un luogo fisico, l’Europa è anche un’idea ed un’organizzazione nella quale sono incarnati i nostri valori. Questo tema vuole mettere in risalto i valori europei;

. Oltre ad essere un luogo fisico, l’Europa è anche un’idea ed un’organizzazione nella quale sono incarnati i nostri valori. Questo tema vuole mettere in risalto i valori europei; il futuro ti appartiene . Sono le idee e le innovazioni a forgiare il corso dell’Europa. Allo stesso tempo le idee risultano essere profondamente radicate in ogni cittadino europeo: le immagini create per questo tema rappresenteranno i portatori dell’immaginario collettivo;

. Sono le idee e le innovazioni a forgiare il corso dell’Europa. Allo stesso tempo le idee risultano essere profondamente radicate in ogni cittadino europeo: le immagini create per questo tema rappresenteranno i portatori dell’immaginario collettivo; mani: insieme costruiamo . Senza dubbio le mani sono un’immagine familiare un po’ a tutti. Ma allo stesso tempo sono diverse in ogni persona. Sono state proprio le mani a forgiare l’Europa, la sua infrastruttura fisica ed il suo patrimonio artistico;

. Senza dubbio le mani sono un’immagine familiare un po’ a tutti. Ma allo stesso tempo sono diverse in ogni persona. Sono state proprio le mani a forgiare l’Europa, la sua infrastruttura fisica ed il suo patrimonio artistico; la nostra Europa, noi . Ogni individuo cresce come parte di una comunità: lo riesce a fare grazie alle interrelazioni. Ogni persona ha una propria identità e storia personale, ma è anche parte di un’identità comune;

. Ogni individuo cresce come parte di una comunità: lo riesce a fare grazie alle interrelazioni. Ogni persona ha una propria identità e storia personale, ma è anche parte di un’identità comune; fiumi: acque di vita dell’Europa. I fiumi non si fermano davanti ad un confine. Vanno oltre e creano un collegamento tra le persone e la natura. I fiumi rappresentano lo scorrere ed il fluire di un continente dinamico, che si trasforma di continuo.

Perché occorre emettere nuove banconote

Ma perché è necessario emettere delle nuove banconote? Il contante costituisce una parte importante della vita di ogni persona, ma soprattutto rappresenta la sua libertà di scegliere come pagare. Il contante è, inoltre, una parte fondamentale dell’inclusione finanziaria di tutti i gruppi di società.

Emettere nuove banconote permette di migliorarne l’aspetto e soprattutto di renderle più vicine a chi le utilizza. Una nuova versione dell’euro permette di renderlo più inclusivo e fruibile da tutti i consumatori in Europa. Soprattutto delle persone che hanno dei problemi visivi.

Quali sono gli euro attualmente in circolazione

Quali sono le banconote euro che in questo momento sono in circolazione e che, tra qualche anno potrebbero completamente sparire sostituite dai nuovi modelli? Vediamo insieme.

Prima serie

Gli euro, almeno quelli in formato cartaceo, attualmente in circolazione, hanno i seguenti tagli:

5;

10;

20;

50;

100;

200;

500 (questo taglio, però, è relativo unicamente alla prima serie).

A disegnare le banconote in euro è stato Robert Kalina della Oesterreichische Nationalbank, che ha vinto un concorso europeo che si era svolto nel 1996. Per ogni banconota ci si è ispirato ad uno stile architettonico europeo. I singoli tagli risultavano essere:

classico;

romanico;

gotico;

rinascimentale;

barocco e rococò;

architettura del XIX secolo;

architettura moderna del XX secolo.

A simboleggiare lo spirito di apertura e di cooperazione tra i vari paesi ci sono le finestre e i portali, mentre le dodici stelle dell’Ue ne hanno rappresentato il dinamismo e l’armonia.

Serie Europa

Nel corso di diversi anni sono state introdotte le banconote della serie Europa. I tagli fino a 50 euro sono stati introdotti nell’arco di quattro anni, tra il 2013 ed il 2017. Le banconote da 100 e 200 euro hanno iniziato a circolare nel 2019.

Questa serie di banconote è stata chiamata “Europa” perché nelle due caratteristiche di sicurezza include un ritratto proprio dell’Europa. La figura della mitologia greca è stata scelta perché ha una chiara associazione proprio con il vecchio continente e arricchisce le banconote con un’immagine di un volto.