Smartphone inquinano: ecco come cambiarli rispettando l’ambiente

In Europa, il ciclo di vita medio di uno smartphone è di circa 3 anni, e spesso quando viene cambiato, è ancora perfettamente funzionante.

Inoltre, non è infrequente che vengano gettati via stock di prodotti invenduti, che non riescono più a trovare spazio nelle vetrine, perché superati da nuovi modelli o perché sono stati esposti in negozi o fiere, e nessuno vuole acquistare uno smartphone “toccato” da centinaia di clienti.

I costi in termini di impatto ambientale

Tutto questo ha un costo in termini di impatto ambientale. L’ultimo rapporto dell’European Environmental Bureau, mette in luce come ogni anno, solo in Europa, gli smartphone immettono nell’atmosfera 14 milioni di tonnellate di CO2eq, unità di misura che indica l’impatto sul riscaldamento globale di un determinato quantitativo di gas serra, rispetto alla stessa quantità di anidride carbonica.

Se il ciclo di vita di tutti i nostri dispositivi tecnologici fosse 5 anni più lungo, risparmieremmo quasi 10 milioni di tonnellate di CO2eq, l’equivalente dell’impatto prodotto da tutte le auto immatricolate annualmente in Belgio.

Rendere la tecnologia più green, senza troppe rinunce, è possibile, ed è la sfida lanciata da Refurbed, la startup fondata da tre ragazzi austriaci, che promuove un nuovo concetto di “seconda mano”, che sia, si legge nella nota, performante come un nuovo, sia esteticamente, sia tecnicamente, e che per bilanciare le emissioni negative dei prodotti tecnologici, ad ogni acquisto sulla sua piattaforma, pianta un albero che immetterà nell’atmosfera abbondanti quantità di ossigeno.