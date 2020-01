Smart working e benessere dipendenti, cambiano le priorità delle aziende

Le nuove tecnologie stanno modificando, e anche profondamente, il mondo del lavoro. Si pensi alla tecnologia 5G, per esempio, che rende le attività quotidiane nettamente più veloci rispetto al passato. Tutto questo avviene mentre aziende e lavoratori hanno modificato le loro priorità.

Ecco nel dettaglio, secondo IWG, International Workplace Group, le trasformazioni più significative in atto e e che le aziende non possono non considerare se vogliono ottenere un vantaggio competitivo o vincere la battaglia per assicurarsi i migliori talenti.

1) Benessere dei dipendenti, prima di tutto

Nel 2019 le aziende hanno posto particolare attenzione al benessere dei propri dipendenti, maturando una maggiore consapevolezza degli effetti dannosi che la sindrome da burnout può avere sulla salute, sia fisica sia mentale.

Un recente studio di Levell ha rivelato che il 60% dei lavoratori sperimenta un calo delle prestazioni causato da stress cronico sul posto di lavoro, mentre una ricerca di Kronos mostra che il 95% dei responsabili delle risorse umane pensa che lo stress equivalga a “sabotare la fidelizzazione della forza lavoro”.

Per affrontare queste problematiche e mantenere sempre vivo il coinvolgimento dei dipendenti, è possibile ricorrere alla pratica della mindfulness al lavoro. Aziende come McKinsey, Nike, Google e Apple hanno implementato programmi che vanno dalla meditazione ai corsi di formazione cognitivo-comportamentale.

Queste tecniche aiutano a rifocalizzare e a imparare a rilassarsi: alcuni studi neurologici dimostrano infatti che la meditazione è in grado di potenziare le aree del cervello che regolano le emozioni, migliora la durata dell’attenzione, aumenta le prestazioni e la produttività e, in generale, migliora il grado di soddisfazione sul lavoro.

2) I professionisti di tutto il mondo chiedono la flessibilità

Oggi, la possibilità di lavorare in modo flessibile non è un semplice desiderio, ma una vera e propria richiesta dei professionisti, tanto che proprio per questo motivo il 45% delle aziende sta implementando politiche di smart working. In generale, con il 62% delle aziende in tutto il mondo ad adottare questa policy, il lavoro flessibile si è rivelato una super tendenza (Global Workspace Survey di IWG).

I rapidi progressi tecnologici e la crescente globalizzazione dei luoghi di lavoro hanno permesso a questo trend di diffondersi. Il lavoro flessibile va incontro alle necessità dei dipendenti e offre loro la libertà di lavorare nel modo che meglio si adatta alle loro esigenze (ad esempio, iniziare all’orario che si preferisce o lavorare fuori dall’ufficio).

Quando le aziende consentono una maggiore autonomia durante la giornata lavorativa, aumentano di conseguenza la soddisfazione dei dipendenti, la loro fidelizzazione, lealtà e benessere.

3) La Generazione Z entra a far parte della forza lavoro

Nel 2019 la Generazione Z si è unita per la prima volta alla forza lavoro attiva. È conosciuta come la prima generazione completamente digitale. Alcuni studi sostengono che il 60% della Generazione Z preferisce imparare attraverso tutorial e video di YouTube.

Questo rappresenta una nuova sfida per le Risorse Umane, che dovranno adattare gli attuali metodi di formazione includendone altri più visivi che coinvolgano al meglio i nativi digitali.

4) Il 5G accelera i tempi del lavoro

Nel 2019 è stata introdotta la rete 5G, che offre alle aziende velocità di connessione significativamente più elevate, tempi di risposta più rapidi e maggiore affidabilità rispetto alle reti 4G. Questa tecnologia di nuova generazione vedrà tempi di latenza quasi inesistenti, che consentiranno di condividere i dati quasi in tempo reale.

Le aziende saranno inoltre in grado di eseguire compiti più complessi con una velocità e potenza di rete tali da aprire nuove possibilità. Il 5G contribuirà poi alla digitalizzazione e all’automazione di più processi, per supportare nuovi livelli di produttività.

Nonostante il 5G sia ancora agli inizi, chi sarà in grado di adottare e adattarsi a questa tecnologia prima della concorrenza, ne raccoglierà i frutti in futuro.

5) Spazi di lavoro flessibili

Flessibilità è stata la parola d’ordine nel 2019: gli spazi di lavoro flessibili sono infatti sempre più strategici per le aziende, poiché offrono ai professionisti la possibilità di lavorare in un ambiente adatto a loro (sia che si tratti di un ufficio più vicino a casa per ridurre gli spostamenti, sia nel caso di un edificio che amano nella loro città preferita).