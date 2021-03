Sisal.it, un nuovo portale di gioco per raccogliere la sfida della digitalizzazione

Il processo di digitalizzazione è tra i pilastri dell’Industria 4.0, un’evoluzione fondamentale per favorire una crescita economica e sostenibile e assicurare allo stesso tempo un elevato standard di sicurezza relativo ai dati e alle informazioni personali degli utenti. La digitalizzazione è dunque una sfida che va raccolta per favorire lo sviluppo futuro del business e per intercettare un processo di migrazione già in corso, ovvero quello che si muove in direzione del mercato online.

Un ragionamento che vale in maniera trasversale per tutti i settori del mercato e, in particolare, per il comparto dell’intrattenimento e del gioco online. L’universo del gaming ha registrato una crescita esponenziale nell’ultimo periodo anche e soprattutto a seguito della pandemia che ha profondamente modificato l’approccio delle persone alla routine quotidiana.

Sisal, azienda leader nel settore del gioco e dell’intrattenimento, ha forse compreso, meglio di altri, come poter intercettare le nuove esigenze degli utenti, facendo registrare nell’ultimo anno numeri importanti in termini di conversioni e traguardando nuove progettazioni di business, non ultima il rilascio di un innovativo portale di gioco.

Grazie ad alcune features come l’introduzione di un sistema di sicurezza all’avanguardia, l’offerta di una piattaforma altamente responsive e l’incremento della user experience, il nuovo portale di Sisal aggiunge ulteriore valore alla sua legittimazione come leader nel mercato online. A testimoniarlo, infatti, i riconoscimenti ottenuti dal brand agli EGR Italy Awards, prestigiosissimo premio riservato agli operatori del settore scommesse e casinò da EGR Global.

La nuova release del portale Sisal.it è ora disponibile a tutti gli utenti, grazie allo sforzo congiunto con Deloitte, una tra le più grandi realtà nei servizi professionali per le imprese in Italia, che ha contribuito in modo eccellente allo sviluppo della nuova piattaforma.

“Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il boost al processo di digitalizzazione del Paese, innescato dalla pandemia – ha spiegato Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal – Il rilascio del nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di un team interfunzionale che ha lavorato per oltre un anno alla realizzazione di uno dei portali più avanzati del panorama nazionale sia dal punto di vista tecnologico che da quello della user experience, portandola a standard oggettivamente molto alti”.

Un team interfunzionale che ha dato vita a un progetto unico e innovativo

Il progetto di sviluppo che ha consentito il rilascio del portale è stato condotto da un team di oltre cento persone e rappresenta, oggi, un passaggio essenziale nell’ottica del più ampio percorso di digitalizzazione che è stato intrapreso e che rappresenta un asset tra i più importanti per la crescita aziendale.

L’obiettivo dichiarato, infatti, è quello di riuscire a tutelare gli utenti in ottica di sicurezza e al tempo stesso offrire loro un’esperienza di gioco coinvolgente e in linea con le best-practice del settore.

“Il progetto Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha consentito di estendere l’offerta sui canali digitali, con una nuova user experience mobile first, e di razionalizzazione l’architettura su tecnologia Adobe, garantendo prestazioni ottimali lato SEO in un contesto competitivo come quello del gaming”, ha affermato Umberto Andreozzi, Partner di Deloitte Digital.

Chi accede alla piattaforma può contare su un sistema di cyber security di ultima generazione, che garantisce la protezione assoluta sia dei dati personali che delle transazioni effettuale.

La user experience, invece, è realizzata mediante l’utilizzo di un innovativo tool di intelligenza artificiale che è in grado di interagire in maniera univoca con ciascun utente offrendo risposte personalizzate. La nuova interfaccia, infine, ancora più intuitiva e fruibile della precedente, è stata disegnata per garantire il massimo del divertimento nell’utilizzo della piattaforma e i numeri confermano il successo previsto dal rilascio: oltre 1 milione di login al giorno, dal momento del go-live del nuovo Sisal.it, numeri, inoltre, che appaiono in costante crescita.