Semiconduttori, 5 aziende che galoppano in Borsa con la crisi dei chip

In ogni crisi, per quanto dannosa per la maggioranza degli individui, qualcuno finisce sempre per trarne beneficio, anche in quella dei semiconduttori. La carenza di microchip, che ha caratterizzato gli ultimi mesi e che potrebbe proseguire per tutto il resto del 2021, non fa eccezione.

Fra gli sconfitti, scriveva già lo scorso aprile Pimco, ci saranno probabilmente “i produttori di auto più piccoli, le società di elettronica di consumo e le aziende industriali che non sono in grado di assicurarsi la fornitura necessaria di chip”. Non è detto però che per tutte le società che producono semiconduttori sia una nuova età dell’oro: “i progettisti di chip potrebbero anche avere difficoltà nell’assicurare l’adeguata capacità di produzione”.

Semiconduttori, le società del settore che ne stanno beneficiando

Ecco cinque società attive nel settore dei semiconduttori che hanno registrato notevoli sovraperformance rispetto alla media del mercato dall’inizio dell’anno (al 6 luglio).