Scontro Fed-Trump sui fondi emergenza Covid, Tesoro chiede indietro soldi non spesi

Negli scorsi giorni, il segretario del Tesoro Steven Mnuchin ha inviato una lettera al numero uno della Fed, Jerome Powell, annunciando che non solo non avrebbe esteso questi fondi in scadenza il 31 dicembre, ma ha anche chiesto indietro i 455 miliardi non spesi nell’ambito del primo stimolo economico, in modo che il Congresso possa decidere una migliore allocazione.

“Nello specifico il Governo vorrebbe che tra le vaie facility, implementate per sostenere la crisi, cinque di queste, tra cui il piano di acquisto sui corporate bond, non vengano rinnovate il 31 dicembre, in modo tale che il Tesoro possa utilizzare i fondi in altre spese. Qualora ciò avvenisse, le prime tre settimane di gennaio, ovvero prima dell’insediamento di Biden (che può rifinanziare i piani) sarebbero scoperte da questi strumenti che, fin qui nonostante gli acquisti ridotti (ad oggi poco meno di 25 miliardi di dollari), hanno ben supportato il mercato” dicono gli analisti di MPS Finance.