Schroders: sostenibilità, italiani interessati ma poco propensi a investire

Predicano bene ma razzolano male. Questo pare l’atteggiamento degli italiani quando si tratta di sostenibilità e investimenti. Secondo l’indagine annuale Schroders Global Investor Study 2019, il 29% degli investitori italiani (32% a livello globale) dichiara interesse e propensione verso gli investimenti sostenibili ma poi solo il 12% (16% a livello globale) dà seguito alle intenzioni scegliendo effettivamente soluzioni ESG. Secondo l’indagine inoltre il 28% dei nostri connazionali (25% a livello globale), pur dicendosi genericamente interessati al tema, non intendono investirci. Infine, persiste una fetta degli italiani, pari al 9% dei rispondenti (9% il dato globale), che non è nemmeno interessata all’argomento.

Cosa potrebbe indurre gli investitori a cambiare il loro comportamento? Quasi due terzi degli investitori italiani (61%) affermano che investirebbero di più in modo sostenibile a fronte di eventuali modifiche alla legislazione volte a incentivare tale tipo di investimenti, risultando in linea con il 60% degli investitori globali. Allo stesso modo, il 62% degli investitori italiani (60% il dato globale) dichiara che un altro incentivo proverrebbe da rating indipendenti che certifichino l’approccio sostenibile degli strumenti considerati.

L’indagine di Schroders inoltre, sul tema investimenti sostenibili, pone a confronto le generazioni. Ebbene dalle risposte emerge che gli investitori Millennial (18-37 anni) risultano meno consapevoli di Generazione X (38-50 anni) e Baby Boomer (51-70 anni) in merito al contributo concreto che possono dare allo sviluppo sostenibile tramite l’investimento dei propri risparmi.

I Millennial italiani sono convinti che tutti i fondi di investimento, e non solo quelli etichettati come sostenibili, dovrebbero tenere conto dei fattori di sostenibilità sono il 52%. Risultano quindi gli ultimi della classe rispetto a Generazione X (62%) e Baby Boomer (65%).

L’indagine di Schroders inoltre rivela che il 52% dei Millennial italiani inoltre considera sempre i fattori di sostenibilità nella selezione di un prodotto di investimento, cosa che invece pensa il 55% della Generazione X e il 54% dei Baby Boomer. A livello globale, gli investitori della Generazione X sono al primo posto con il 61%, rispetto al 59% dei Millennial e al 50% dei Baby Boomer. Infine, i Millennial italiani che dichiarano di ritenere che i propri investimenti possano avere un impatto diretto nel contribuire a un mondo più sostenibile sono il 56%, a pari merito con la Generazione X, mentre per i Baby Boomer il dato è del 62%.

A livello globale, la consapevolezza della Generazione X (64%) risulta superiore sia ai Millennial (60%) che ai Baby Boomer (57%). L’indagine inoltre pone in luce come gli investitori più giovani sembrerebbero la generazione più propensa ad assegnare alla sostenibilità il primo o secondo posto tra i fattori più rilevanti, tra le 8 possibili opzioni offerte nel questionario. In Italia è il 21% dei Millennial a mettere questi fattori ai primi posti (27% il dato globale), mentre per la Generazione X il dato è del 19% (23% a livello globale) e per i Baby Boomer del 17% (19% a livello globale).

Commenta l’indagine Jessica Ground, Global Head of Stewardship di Schroders: