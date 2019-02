Sanità, per evitare aumento Iva si rischiano tagli pesanti alla sanità

Per sterilizzare l’aumento dell’Iva nel 2019, si rischiano tagli pesanti alla sanità. È inoltre difficile, oltre che dispendioso, disinnescare la clausole di salvaguardia. Sono le rivelazioni del rapporto sulla politica di bilancio del 2019 dell’Ufficio diBilancio Parlamentare.

“La prospettiva di sostituzione delle clausole appare, perlomeno, di realizzazione complessa. Gli interventi di riduzione della spesa non dovrebbero verosimilmente interessare, se non in maniera limitata, le voci concernenti gli investimenti”.