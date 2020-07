Sanità, BCG: difformità nel livello delle prestazioni costa 5 miliardi l’anno

Il potenziamento del Sistema sanitario nazionale è tornato fortemente d’attualità con l’arrivo della pandemia Covid-19, che ha messo in luce pregi e limiti del modello italiano. La società di consulenza BCG ha presentato oggi una serie di proposte in materia, grazie agli interventi di Lorenzo Positano (Managing Director e Partner, responsabile della practice Healtcare per Italia, Grecia, Turchia e Israele), Silvio Belletti (Managing Director e Partner), e Stefano Cazzaniga, (Partner e Director).

“Il Sistema Sanitario Nazionale italiano è considerato fra i migliori al mondo quanto a universalismo delle cure, esiti di salute e costo/efficacia (8.9% PIL vs 9.7% in UK e 17.2% in USA) pur essendo tuttavia sottoposto a crescenti pressioni che ne minacciano la sostenibilità nel lungo periodo e mettono in discussione il concetto di ‘universalismo”, afferma una nota di BCG. “In termini di spesa pro-capite, il Sistema sanitario italiano “si attesta su 3.000 euro, circa 1.700 euro in meno rispetto a Francia e Germania”.

Sanità, qualità disomogenea sul territorio

La difforme qualità delle prestazioni è uno dei problemi che affliggono lo Stivale: quest’ultima “costringe i cittadini a muoversi, con implicazioni economiche che si aggirano sui 5 miliardi di euro all’anno”, afferma BCG. Se le regioni con performance sanitarie peggiori raggiungessero anche solo il valore medio italiano potrebbero essere salvate le vite di non meno di 25mila persone ogni anno, con una riduzione di quasi il 5% del totale dei decessi, afferma la consultancy.

BCG suggerisce per una positiva evoluzione del Sistema Sanitario su quattro direttrici principali: