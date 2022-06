Salario minimo: dagli oltre 2mila euro in Lussemburgo a poco più di 1000 in Italia

Via libera all’accordo sulla direttiva Ue per il salario minimo, come ha annunciato la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl). La nuova direttiva sul salario minimo europeo attende ora il placet della Plenaria del Parlamento Ue (che però non può più emendare il testo) e la ratifica del Consiglio Ue. Toccherà poi ai Paesi membri recepirla.

Salario minimo: cosa prevede la direttiva Ue

Il salario minimo è una soglia fissata da ciascuno stato sotto il quale nessun datore di lavoro può scendere nel pagamento delle prestazioni lavorative. Di norma i contratti collettivi fissano queste soglie per ciascuna categoria di lavoratori, lasciando però scoperta un’enorme fetta di lavoratori, a cui manca una sorta di paracadute che scongiuri paghe troppo basse. Per questo il salario minimo andrebbe a colmare questo buco.

La direttiva Ue, secondo le prime indicazioni, si limita a stabilire procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi laddove esistono, a promuovere la contrattazione collettiva per stabilire i salari e ad aumentare l’accesso effettivo alla tutela del salario minimo per i lavoratori che vi hanno diritto in base al diritto nazionale.

Gli Stati membri dell’Ue che hanno salari minimi in vigore dovranno stabilire un quadro procedurale per fissare e aggiornare i salari minimi secondo una serie di criteri. Consiglio e Parlamento hanno concordato che gli aggiornamenti del salario minimo debbono avere luogo almeno una volta ogni due anni, o al massimo ogni quattro anni per i Paesi che utilizzano un meccanismo di indicizzazione automatico. Le parti sociali devono essere coinvolte nelle procedure per fissare e aggiornare i salari minimi.

Il salario minimo in Ue e in Italia

Secondo quanto spiega Unimpresa, il salario minimo esiste in tutti gli Stati membri: in 21 Paesi esistono salari minimi legali (l’ammontare di tale valore minimo varia in maniera significativa, da 332 euro mensili in Bulgaria a 2.257 euro mensili in Lussemburgo), mentre in 6 Stati membri (Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia) la protezione del salario minimo è fornita esclusivamente dai contratti collettivi.

Tuttavia il nostro Paese non è obbligato ad attuare la direttiva europea. La proposta in discussione in Italia prevedrebbe un reddito minimo pari al 50-60% del salario mediano lordo. Il risultato sarebbe dunque un salario minimo netto di poco sopra a mille euro al mese.

Attualmente, come sottolinea Repubblica, sono 4,6 milioni i lavoratori italiani che percepiscono meno di questa cifra: sono il 30% del totale, di cui il 26% del settore privato, il 35% degli operai agricoli e il 90% dei lavoratori domestici. Con un salario minimo a 9 euro all’ora, ai lavoratori andrebbe un totale di 8,4 miliardi in più al netto delle maggiori tasse che incasserà lo Stato.

Sul totale dei 27 contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Unimpresa e attualmente in vigore si registrano livelli di salario minimo in appena quattro casi. Vuol dire, che oltre l’85% dei contratti firmati da Unimpresa stabilisce una paga oraria superiore a 9 euro.

Più in generale, i ccnl presenti nell’archivio Inps per i dipendenti del settore privato hanno un livello di copertura estremamente elevato: riguardano, infatti, un totale di 1,5 milioni di datori di lavoro, pari al 99% delle aziende presenti in Italia, e di 14,7 milioni di lavoratori, pari al 97,6% della forza lavoro impiegata nel settore privato. È quanto emerge da un documento di Unimpresa sul salario minimo, secondo il quale a qualunque livello fosse fissato, un salario minimo in Italia inciderebbe, in misura particolare, sulle piccole e piccolissime imprese del Mezzogiorno; con conseguenze che non è difficile immaginare: riduzione di manodopera oppure, in alternativa, ulteriore ricorso al “sommerso”.