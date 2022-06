Il rublo russo ha toccato 52,3 per dollaro mercoledì, il livello più alto da maggio 2015. Ieri a Mosca la valuta è stata scambiata a 54,2 per dollaro, leggermente più debole ma ancora vicino ai massimi di sette anni.

È un mondo lontano dal suo crollo a 139 per dollaro all’inizio di marzo, quando gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno iniziato a comminare sanzioni senza precedenti su Mosca, in risposta all’invasione dell’Ucraina . La straordinaria impennata del rublo nei mesi successivi viene citata dal Cremlino come “prova” che le sanzioni occidentali non stanno funzionando. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto la scorsa settimana durante l’annuale Forum economico internazionale di San Pietroburgo:

“L’idea era chiara: schiacciare violentemente l’economia russa. Non ci sono riusciti. Ovviamente non è successo”.

Alla fine febbraio, dopo la caduta iniziale del rublo e quattro giorni dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio, la Russia ha più che raddoppiato il tasso di interesse chiave del paese, portandolo a un enorme 20% dal precedente 9,5%. Da allora, il valore della valuta è migliorato, al punto che la banca centrale russa ha abbassato il tasso di interesse tre volte per raggiungere l′11% a fine maggio .

Il rublo è effettivamente diventato così forte che la banca centrale russa sta attivamente adottando misure per cercare di indebolirlo, temendo che ciò renderà le esportazioni del paese meno competitive.

I motivi dietro il rafforzamento della valuta russa

La Russia sta rastrellando introiti record di petrolio e gas, a causa di: prezzi dell’energia sorprendentemente alti, controlli sui capitali e sanzioni stesse. La Russia è il più grande esportatore mondiale di gas e il secondo più grande esportatore di petrolio. Il suo cliente principale? L’Unione Europea, che ha acquistato miliardi di dollari di energia russa ogni settimana, cercando contemporaneamente di punirla con sanzioni.

Ciò ha messo l’Europa in una situazione imbarazzante, dato che ha inviato più denaro alla Russia in acquisti di petrolio, gas e carbone di quanto non abbia inviato aiuti all’Ucraina, il che ha contribuito a riempire il forziere di guerra del Cremlino. E con i prezzi del greggio Brent più alti del 60% rispetto a questa volta l’anno scorso, Mosca sta ancora realizzando un profitto record, anche se molti paesi occidentali hanno frenato gli acquisti di petrolio russo.

La forza del rublo riflette le reali condizioni economiche?

La forza del rublo significa che i fondamentali economici della Russia sono solidi e sono sfuggiti al colpo delle sanzioni? Non così in fretta, dicono gli analisti.

“La forza del rublo è legata a un surplus nella bilancia dei pagamenti complessiva, che è molto più guidato da fattori esogeni legati a sanzioni, prezzi delle materie prime e misure politiche che da tendenze e fondamentali macroeconomici sottostanti a più lungo termine”, ha affermato Themos Fiotakis, capo di FX ricerca presso Barclays.

Il ministero dell’Economia russo ha dichiarato a metà maggio che prevede che la disoccupazione raggiungerà quasi il 7% quest’anno e che un ritorno ai livelli del 2021 è improbabile, almeno fino al 2025.

Dall’inizio della guerra russa in Ucraina, migliaia di compagnie internazionali sono uscite dalla Russia, lasciando dietro di sé un numero enorme di russi disoccupati. Gli investimenti esteri hanno subito un duro colpo e la povertà è quasi raddoppiata solo nelle prime cinque settimane di guerra, secondo l’agenzia federale di statistica russa, Rosstat. Max Hess, economista presso il Foreign Policy Research Institute. ha spiegato:

“Il rublo russo non è più un indicatore per la salute dell’economia. Mentre il rublo è salito grazie all’interferenza del Cremlino, la sua disattenzione per il benessere della Russia continua. Anche la stessa agenzia di statistica russa, famosa per aver sbalordito i numeri per raggiungere gli obiettivi del Cremlino, ha riconosciuto che il numero di russi che vivono in povertà è passato da 12 [milioni] a 21 milioni di persone nel primo trimestre del 2022″.

Se la forza del rublo può essere sostenuta, Fiotakis ha affermato: “È molto incerto e dipende da come si evolve la geopolitica e da come si adegua la politica”.

Analisi tecnica dollaro/rublo

Osservando il grafico di USD/RUB osserviamo che l’ultima zona di supporto, nonché ultimo minimo relativo, è stato violato. Questo lascia pensare che il trend ribassista potrebbe ancora continuare, con una resistenza a 50. Il che, oltre ad essere un livello psicologico importante, è sicuramente il target da osservare.