Rivoluzione Twitter: da oggi operativa la “spunta blu”

Al via la rivoluzione Twitter contro gli account falsi. Se ne era parlato nelle scorse settimane e da oggi il social media, recentemente comprato da Elon Musk, rende operativi gli account con la spunta blu, che costeranno di più per chi utilizza iOS, il sistema operativo dei dispositivi Apple come iPhone e iPad. Ad annunciarlo è lo stesso Musk, che sul proprio account Twitter scrive:

“TwitterBlue verrà rilanciato lunedì: abbonati sul web per 8 dollari al mese o su iOS per 11 dollari al mese per ottenere l’accesso alle funzionalità riservate agli abbonati, incluso il segno di spunta blu”.

Gli abbonati, spiega ancora la società di Elon Musk , potranno cambiare nome utente, nome visualizzato o foto del profilo, ma in tal caso perderanno temporaneamente il segno di spunta blu fino a quando il loro account non verrà verificato di nuovo.

Secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, le spunte degli account premium verificati diventeranno poi di diversi colori: dorate per le società commerciali e grigie per istituzioni e organizzazioni governative. Il nuovo servizio permetterà inoltre agli abbonati di caricare video più pesanti, vedere valorizzati i propri post.

Nessuna spiegazione sul motivo per cui gli utenti di Apple dovranno sborsare 11 dollari mentre gli altri continueranno a pagarne otto. Secondo i media americani si tratterebbe di una mossa per contenere i costi addebitati a Twitter dall’App Store di Apple.

Basterà la spunta blu per ridare slancio ai conti Twitter? Vale la pena ricordare che con la passata gestione, la ‘spunta blu’ veniva data a aziende, personaggi celebri, entità governative e giornalisti verificati, ma da quando ha acquisito la piattaforma per 44 miliardi di dollari Musk, che da qualche giorno ha perso “la corona” di uomo più ricco al mondo, sta cercando tutti i modi possibili di rastrellare un po’ di soldi. Lo sta facendo anche attraverso una politica di pensanti taglia al personale.

Musk ha licenziato i dirigenti della società e ha ridotto in modo pesante il personale. E a chi è rimasto a spiegato chiaro e tondo che bisogna lavorare di più.