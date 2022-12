Elon Musk non è più l’uomo più ricco del mondo

Il proprietario di Twitter e capo di Tesla, Elon Musk, ha perso brevemente il titolo di persona più ricca del mondo mercoledì, secondo Forbes, a seguito di un forte calo del valore della sua partecipazione nel produttore di auto elettriche e di una scommessa da 44 miliardi di dollari sul società di social media.

Bernard Arnault, l’amministratore delegato della società madre del marchio di lusso Louis Vuitton, LVMH, e la sua famiglia hanno conquistato brevemente il titolo di più ricco del mondo, ma sono tornati al secondo posto con una ricchezza personale di $ 185,3 miliardi, secondo Forbes.

Musk, che detiene il primo posto nella lista di Forbes da settembre 2021, ha un patrimonio netto di 185,7 miliardi di dollari. Musk ha assunto il titolo dal fondatore di Amazon.com Jeff Bezos.

Le azioni Tesla, che hanno perso oltre il 47% di valore da quando Musk ha fatto la sua offerta di acquisto di Twitter all’inizio di quest’anno, sono scese del 3,5%.

Il patrimonio netto di Elon Musk è sceso sotto i $ 200 miliardi in precedenza l’8 novembre quando gli investitori hanno scaricato le azioni di Tesla per le preoccupazioni che il massimo dirigente e il più grande azionista del produttore di veicoli elettrici più prezioso al mondo sia più preoccupato per Twitter.

Tesla ha perso quasi la metà del suo valore di mercato e il patrimonio netto di Musk è diminuito di circa $ 70 miliardi da quando ha fatto un’offerta per Twitter ad aprile. Musk ha concluso l’accordo per Twitter a ottobre con 13 miliardi di dollari di prestiti e un impegno di capitale di 33,5 miliardi di dollari.