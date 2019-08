Riassunto Crisi di Governo 2019: inizio e cos’è accaduto

Dopo quattordici mesi il governo giallo-verde è arrivato alla fine. Il divorzio tra M5s e Lega è giunto quanto il leader del Carroccio, Matteo Salvini ha ufficialmente aperto la crisi di governo. Tanti nel corso dei mesi i temi motivo di scontro tra i due alleati ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata con la Tav.

E’ il 7 agosto quando il Senato boccia la mozione con cui il M5s chiede al Parlamento di fermare la realizzazione delle Torino-Lione. M5s e la Lega si spaccano e quest’ultima vota con il Pd e la mozione dei Cinque Stelle viene bocciata. La situazione precipita il giorno dopo con il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini che l’8 agosto ufficializza la volontà della Lega di tornare alle urne, staccando la spina, dopo 14 mesi, al governo giallo-verde.

“Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c’è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori”.