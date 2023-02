A quanto ammonta lo stipendio del presidente di una Regione in Italia? Poniamo la domanda in maniera più specifica e dettagliata: quanto guadagna il presidente della Regione Lazio? Lo scorso settembre, Nicola Zingaretti ha dato le dimissioni da presidente della Regione Lazio, a seguito della sua elezione a deputato.

Il politico ha lasciato, sicuramente, un incarico di prestigio per assumerne uno altrettanto importante. Zingaretti è stato presidente della Regione Lazio per quasi dieci anni, mentre per due anni, dal mese di marzo 2019 allo stesso mese del 2021 è stato anche segretario del Partito Democratico.

Quanto guadagna il presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti, che per lungo tempo è stato conosciuto come il fratello minore di Luca Zingaretti, il celebre attore che ha prestato il proprio volto al commissario Montalbano, ha avuto, nel corso del tempo, una prestigiosa carriera come politico.

Ma torniamo alla domanda iniziale: quanto guadagna il presidente del Lazio? Come si può facilmente evincere dal sito della Regione Lazio, il presidente della regione percepisce un’indennità mensile pari a 7.600 euro lordi. A questo importo è necessario aggiungere un’indennità di funzione che è pari a 2.700 euro lordi. Non si devono dimenticare, infine, i rimborsi per le spese di mandato, che ammontano a 3.500 euro. Anche in questo caso si parla di un importo lordo.

Questo significa, in estrema sintesi, che il presidente della Regione Lazio incassa qualcosa come 13.800 euro lordi, per dodici mensilità. Questo importo, è necessario ricordarlo, rappresenta il tetto massimo che un qualsiasi presidente di una regione italiana può incassare nel corso di un anno.

Giusto per avere un’idea di quanto incassava in precedenza Nicola Zingaretti, nella sua dichiarazione dei redditi 2014, che quindi è relativa al periodo d’imposta 2013, quando il politico è diventato governatore, Zingaretti aveva un reddito imponibile pari a 137.460 euro.

Cosa è cambiato adesso, per Zingaretti, che è diventato deputato? Adesso come adesso, il politico ha diritto ad un’indennità netta pari a 5.000 al mese, a cui si deve aggiungere una diaria di 3.503,11 euro ed un rimborso spese di mandato pari a 3.690 euro. A questi si aggiungono 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti.

Quanto guadagnano i presidenti nelle altre regioni?

Proviamo a dare un’occhiata a quanto percepiscono i presidenti nelle altre regioni. In Veneto, Calabria, Sicilia, Lazio, Abruzzo e Basilicata, l’emolumento massimo previsto è pari a 13.800 euro al mese. Importo leggermente più basse, invece, è previsto in Liguria, dove il presidente percepisce 13.764 euro lordi al mese, mentre in Campania e in Puglia, si arriva a percepire 13.700 euro al mese.

Il presidente della Valle d’Aosta, invece, guadagna 13.600 euro al mese, mentre in Toscana, Umbria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Marche gli emolumenti oscillano dai 12.999 euro ai 12.000 euro lordi al mese. Tra i più sfortunati c’è il presidente del Molise che guadagna solo – si fa per dire – 11.022 euro al mese. Seguono, nella lista degli stipendi più bassi il presidente della regione Piemonte, il quale guadagna “solo” 10.200 euro lordi al mese, e quello dell’Emilia Romagna, il cui stipendio è pari a 9.758 euro al mese.