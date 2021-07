Quando ci saranno i pagamenti del cashback e del superbonus da 1500 euro

Dopo la delusione della sospensione del Cashback, arrivano le buone notizie circa le date per il pagamento dei bonus. Terminato il primo semestre, entro il 31 agosto verranno erogati i rimborsi fino a 150 euro, ovvero il 10 per cento di quanto speso nell’arco di sei mesi utilizzando bancomat o carte di credito .

Resta invece in alto mare, la data per il pagamento del Supercashback, ovvero il premio da 1.500 euro destinato ai primi 100mila partecipanti che, nel primo semestre 2021, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con carte e app di pagamento.

Questo perché il garante del concorso ha messo sotto osservazione la classifica per scovare i furbetti, che per scalare la graduatoria, hanno effettuato operazioni “anomale, ricorrenti di importo irrisorio, effettuate in numero elevato presso lo stesso esercente, lo stesso giorno e che, pertanto, appaiono non qualificabili come “acquisti” di beni o servizi.

Negli ultimi giorni PagoPA ha cancellato migliaia e migliaia di transazioni ritenute non valide, facendo scendere in classifica molti di coloro che aspiravano ad entrare tra i primi centomila. Dunque, per sapere se si è tra i viciniori dei 1.500 euro, occorre attendere ancora, con l’eventuale vincita che sarà accreditata entro il 30 novembre 2021.

Pagamenti cashback, come presentare reclamo in case di inesattezze

Intanto in caso di inesattezze o mancata contabilizzazione dei rimborsi relativi al primo semestre 2021, è possibile inviare un reclamo a Consap entro il 29 agosto 2021.

Sarà quindi Consap a chiedere al gestore dell’app IO, cioè PagoPa, le informazioni sulle transazioni effettuate (e contestate) dall’utente e quindi comunicare la sua decisione entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Stop fino a fine anno

Il decreto legge del 30 giugno ha previsto la sospensione del secondo semestre 2021 del Cashback. Il prossimo periodo, quindi, inizierà, salvo diverse decisioni da parte del governo, a partire dal 1 gennaio 2022.