Il mercato azionario globale vale oltre 60 trilioni di dollari, con la borsa di New York che è la più grande al mondo, con un valore di oltre 27 trilioni di dollari da sola. Oltre 630 mila aziende in tutto il mondo sono state quotate in borsa. Uno studio del 2022 di Statista riporta che le società quotate più grandi al mondo per fatturato sono:

Tuttavia, qual è il titolo più popolare all’interno dell’Unione Europea? CMC Markets ha rivelato le azioni più cercate in ogni paese dell’Ue utilizzando i dati di ricerca di Google, nonché quante ricerche mensili ricevono in media.

Le azioni più popolari su Google

Tesla è di gran lunga il titolo più popolare nell’Ue, con 24 paesi che cercano “azioni Tesla” più frequentemente. La Svezia è il paese che effettua più ricerche, con 205.000 ricerche, seguita dai Paesi Bassi con 164.000 e dalla Finlandia con 93.000 ricerche al mese.

Tesla, la più grande casa automobilistica del mondo per valore di mercato, progetta, costruisce e commercializza veicoli completamente elettrici (EV) e nel 2021 ha registrato un fatturato di oltre 58 miliardi di dollari, secondo i rapporti finanziari di fine anno dell’azienda. La società è stata fondata nel 2003 come Tesla Motors da Martin Eberhard e Marc Tarpenning, con Elon Musk che ha investito nella società nel 2004 e alla fine è diventato presidente, posizione da cui si è dimesso nel 2018.

Quest’anno, il 20 aprile, Tesla ha registrato un utile netto del primo trimestre di 3,3 miliardi di euro, poiché i ricavi sono cresciuti dell’81% su base annua a 18,8 miliardi. Tesla rimane il titolo più popolare nell’Ue, con paesi come Francia, Spagna, Italia e Portogallo che lo elencano anche come il più ricercato.

AMC Entertainment Holdings (AMC) è il secondo titolo più popolare nell’Ue, con due paesi che cercano questo titolo maggiormente, Danimarca e Germania, entrambi a 119 ricerche al mese. AMC è stata fondata nel 1920 e il conglomerato cinese Wanda Group possedeva una quota di maggioranza della società fino al 2018. A partire dal 2021, secondo i conti di fine anno, le entrate per AMC sono di oltre 2 miliardi.

Infine, GameStop è stato il titolo più cercato in un paese, la Croazia, con 12.000 ricerche al mese. GameStop è la catena rivenditrice di videogiochi, elettronica di consumo e merchandiser di giochi fondato nel 1894. Nel 2021 ha registrato un fatturato di oltre 6 miliardi.

Sia AMC Entertainment Holdings che GameStop sono conosciute come meme stock, un termine usato per descrivere azioni che hanno visto un aumento di volume, non a causa delle prestazioni dell’azienda, ma a causa del clamore dei social media o dell’interesse pubblico. Per questo motivo, questi titoli possono diventare sopravvalutati, con enormi aumenti di prezzo in un breve periodo di tempo. Altri titoli di meme stock includono Blackberry e Nio. Un portavoce di CMC Markets ha dichiarato: