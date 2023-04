I miliardari esistono un po’ ovunque nel mondo, anche nel nostro paese, che risulta essere al settimo posto per la presenza di ultra-ricchi. Gli stati Uniti sono in cima alla classifica: è il paese dove il numero di miliardari è più alto.

Complessivamente sono 2.640 i miliardari che compaiono nella classifica Forbes 2023 delle persone più ricche al mondo: provengono da 77 paesi diversi, mentre nel 2022 erano 75. Quest’anno si sono aggiunti Armenia e Panama, dove hanno residenza un ultra-ricco per paese: Stanley Motta, un ricco investitore panamense, nel cui portafoglio sono presenti alcune società latinoamericane tra le quale il Banco Generale di bandiera panamense. In Armenia ha residenza Ruben Vardanyan, un banchiere che ha fatto la sua fortuna nel corso degli anni ‘90 e che proprio lo scorso anno ha deciso di rinunciare alla cittadinanza russa. Proprio Ruben Vardanyan è rientrato nella lista degli uomini più ricchi del mondo, dopo esserne uscito nel 2022.

Gli Stati Uniti sono la patria dei miliardari

Anche quest’anno gli Stati Uniti d’America sono la patria dei miliardari: 735, confermando, in questo modo, lo stesso numero del 2022. Il primato non è stato scalfito nemmeno dal fatto che quasi 50 cittadini statunitensi – tra i quali rientrano Kanye West e Sam Bankman-Fried (fondatore dell’exchange di criptvalute FTX, fallito nel novembre 2022) – abbiano abbandonato la lista degli ultra-ricchi e una mezza dozzina di miliardari sia morta. Nel 2023 60 cittadini degli Usa sono entrati per la prima volta nel club dei miliardari più ricchi: tra le new entry ci sono LeBron James e Tiger Woods.

Benché gli Stati Uniti primeggiano come numero di ultra-ricchi, all’ombra della Statua della Libertà non ha più la residenza la persona più ricca del mondo: Bernard Arnault, magnate dei beni del lusso, ha portato via a Elon Musk il titolo. Nel Usa, comunque, sono presenti 17 delle 26 persone più ricche al mondo.

I miliardari statunitensi, nel loro complesso, hanno un patrimonio combinato di 4.500 miliardi di dollari, che risulta essere in calo rispetto ai 4.700 miliardi del 2022: un calo causato dalla contrazione dei mercati, del fallimento delle startup unicorno da un miliardo di dollari e dall’aumento dei tassi d’interesse.

In Cina i miliardari pagano dazio alla pandemia

Al secondo posto, per maggior numero di ultra-ricchi presenti, è la Cina, dove risiedono 495 ultra-ricchi, che possiedono la bellezza di 1.670 miliardi di dollari. Anche questi soggetti hanno dovuto affrontare un anno particolarmente pesante, basti pensare che nel 2022 erano 539 per un valore complessivo di 1.960 miliardi di dollari.

A pesare sul portafoglio dei miliardari cinesi è principalmente la politica zero-Covid e la difficile transizione verso un’economia post-pandemia, che hanno ridotto la crescita economica e colpito pesantemente il valore delle azioni. Pesa, inoltre, la crisi del settore immobiliare, che è stata causata da un eccesso di immobili dopo alcuni decenni di sviluppo ininterrotto.

India al terzo posto per numero di miliardari

Con 169 miliardari al terzo posto si colloca l’India, che ha registrato un anno ancora più difficile. Nella lista degli ultra-ricchi se ne sono aggiunti tre, ma i miliardi indiani, intesi come gruppo, sono più poveri rispetto al 2022, dato che il loro patrimonio totale è sceso di 75 miliardi di dollari sfiorando, complessivamente, 675 miliardi di dollari.

Questo calo è da ricondurre principalmente ad uno dei più grandi crolli di ricchezza mai registrati nella storia: Gautam Adani, presidente del conglomerato Adani Group, il cui patrimonio netto è passato dai 90 miliardi di dollari del 2022 a 47,2 miliardi di dollari del 2023.

Questo è l’elenco dei dieci paesi con il maggior numero di miliardari.

Primo posto: Stati Uniti d’America

735 miliardari;

Patrimonio netto totale: 4,5 trilioni di dollari:

Persona più ricca: Elon Musk con 180 miliardi di dollari.

Secondo posto: Cina

495 miliardari;

Patrimonio netto totale: 1,67 trilioni di dollari;

Persona più ricca: Zhong Shanshan con 68 miliardi di dollari.

Terzo posto: India

169 miliardari;

Patrimonio netto totale: 675 miliardi di dollari;

Persona più ricca: Mukesh Ambani, 83,4 miliardi di dollari.

Quarto posto: Germania

126 miliardari;

Patrimonio netto totale: 585 miliardi di dollari;

La persona più ricca: Dieter Schwarz, 42,9 miliardi di dollari.

Quinto posto: Russia

105 miliardari;

Patrimonio netto totale: 474 miliardi di dollari;

La persona più ricca: Andrey Melnichenko, 25,2 miliardi di dollari.

Sesto posto: Hong Kong

66 miliardari;

Patrimonio netto totale: 350 miliardi di dollari;

La persona più ricca: Li Ka-shing, 38 miliardi di dollari.

Settimo posto: Italia

64 miliardari;

Patrimonio netto totale: 216 miliardi di dollari;

La persona più ricca: Giovanni Ferrero, 38,9 miliardi di dollari.

Ottavo posto: Canada

63 miliardari;

Patrimonio netto totale: 245 miliardi di dollari;

La persona più ricca: David Thomson e famiglia, 54,4 miliardi di dollari.

Nono posto: Taiwan (pari merito)

52 miliardari;

Patrimonio netto totale: 136 miliardi di dollari;

Le persone più ricche: Lin Shu-hong, Zhang Congyuan.

Nono posto: Regno Unito (pari merito)

52 miliardari;

Patrimonio netto totale: 202 miliardi di dollari;

Persona più ricca: James Ratcliffe, 22,9 miliardi di dollari.

Decimo posto: Brasile