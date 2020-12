Private banker: innovazione e attrazione dei talenti le chiavi del successo futuro

I principali trend in atto e l’evoluzione dell’industria della consulenza finanziaria sono i temi dello studio realizzato da AIPB, Associazione Italiana Private Banking, in collaborazione con Strategy& intitolato “Il futuro del Private Banking: leadership, talenti e innovazione”.

Il report inquadra nel periodo di forte incertezza che stiamo vivendo, le principali evidenze emerse dalla survey condotta sui responsabili del Private Banking associati ad AIPB, operatori i cui asset in gestione risultavano pari a 880 miliardi di euro a settembre 2020.

Private banker: operatori positivi e fiduciosi

Innanzitutto, dai responsabili del Private Banking emerge una visione positiva e di fiducia con il 79% degli operatori che ha partecipato all’indagine che si aspetta che all’attuale momento di crisi faccia seguito una lenta ripresa. L’8% si mostra ancor più ottimista, prevedendo una rapida ripresa, mentre solo il 13% ipotizza un danno strutturale.

Certamente, dice lo studio, il Covid-19 ha impresso un’accelerazione ad alcune evoluzioni già in atto nel settore, come ad esempio le modalità di interazione con i clienti; la gestione dell’operatività; lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di consulenza e gestione patrimoniale.

Nel prossimo futuro si segnala ancora una straordinaria crescita del digitale (il 92% degli operatori private si attende una forte crescita degli investimenti in questo ambito) che riguarderà – in maniera particolare – la creazione e l’identificazione di strumenti e soluzioni per la relazione tra banker e cliente oltre a strumenti e piattaforme per il private banker.

Dal report inoltre sono individuate anche le priorità degli operatori che sono rivolte in primis all’integrazione di criteri ESG nella selezione dei prodotti (priorità alta per il 79% dei rispondenti) e all’evoluzione della gamma verso prodotti illiquidi che investono in economia reale (priorità alta per il 50% dei rispondenti).

Le cinque azioni prioritarie da seguire nei prossimi cinque anni

Francesco Legrenzi Partner Strategy & suggerisce cinque azioni prioritarie che guideranno le scelte strategiche degli operatori leader nei prossimi anni: