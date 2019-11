Prestiti personali e finalizzati in crescita nel primo semestre

Crescono in termini numerici i prestiti personali e finalizzati erogati alle famiglie italiane, ma si riducono gli importi medi. E’ questa la fotografia scattata nei primi sei mesi dall’Osservatorio Experian, principale società di global information service al mondo.

Nel complesso delle due categorie di prestito l’incremento è stato dell’8,3% con una diminuzione complessiva dell’importo medio erogato del 1,9%.

“Le nostre statistiche dimostrano come gli italiani ricorrano al credito più di frequente anche per necessità diverse dall’acquisto di un immobile”, sottolinea Carlo Gabardo, Head of Analytics di Experian. “Come prevedibile, la crescita è più marcata soprattutto dalla Generazione Z che fa largo ricorso sia al prestito personale che a quello finalizzato per finanziare spese che difficilmente possono essere coperte dal reddito corrente.

In termini assoluti tuttavia, la generazione che, anche per ovvi motivi di numerosità anagrafica, richiede più prestiti è quella dai trentenni ai cinquantenni (la Generazione X), infatti oltre la metà delle erogazioni di nuovi prestiti è destinata a loro”.