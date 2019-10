Barometro CRIF: a settembre le famiglie italiane continuano a chiedere prestiti

Crescono a settembre le richieste di prestiti da parte delle famiglie italiane che, secondo il numero di interrogazioni registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, segnano +2,5% rispetto allo stesso mese del 2018, confermando una dinamica positiva che perdura ininterrottamente da 7 trimestri consecutivi.

In aumento soprattutto i prestiti finalizzati che segnano +5,5%, mentre le richieste di prestiti personali sono scese dell’1,0 per cento. Per quanto riguarda l’importo medio richiesto, nel mese di settembre emerge una certa stabilità rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (-0,3%) per assestarsi a 9.240 euro. Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda i prestiti finalizzati l’importo medio richiesto ha raggiunto il valore di 6.633 euro mentre per i prestiti personali si è attestato a 12.585 euro.

Relativamente alla distribuzione delle richieste per fascia di importo, a settembre emerge una crescita di +1,3 punti percentuali per la classe al di sotto dei 5.000 euro, che per altro resta maggioritaria con una quota pari al 44,5% del totale, compensato dall’equivalente calo della classe di richieste di importo superiore ai 5.000 euro (-1,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2018).

In merito alla durata del finanziamento a settembre, la classe in cui si sono concentrate le preferenze degli italiani è quella superiore ai 5 anni, con il 27,4% del totale. Osservando, infine, la distribuzione delle interrogazioni in relazione all’età del richiedente, l’ultimo aggiornamento del Barometro CRIF evidenzia come nel mese di settembre sia stata la fascia compresa tra i 45 e i 54 anni a risultare maggioritaria, con una quota pari al 25,4% del totale, seguita da quella tra i 35 e i 44 anni, con il 22,3%.