Powell a Jackson Hole, rimane lo spettro degli anni ’70? La lotta all’inflazione è ancora aperta

Si apre un’altra settimana per i mercati azionari che non possono ignorare quanto è avvenuto venerdì al simposio di Jackson Hole. Nel suo discorso Jerome Powell, numero uno della Fed, ha affermato che la banca centrale è pronta ad aumentare ulteriormente i tassi di interesse se necessario e intende mantenere elevato il costo del denaro finché l’inflazione non torni all’obiettivo del 2% nel medio termine.

“Sebbene l’inflazione sia scesa dal suo picco, uno sviluppo positivo, rimane troppo alta”, ha detto Powell alla conferenza annuale della banca centrale americana a Jackson Hole. “Siamo pronti ad aumentare ulteriormente i tassi, se opportuno, e intendiamo mantenere la politica monetaria a un livello restrittivo finché non saremo sicuri che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il nostro obiettivo”.

Le parole di Powell avevano portato ad una certa volatilità intraday, ma il mercato era arrivato all’appuntamento del Jackson Hole abbastanza “scarico” e quindi l’assenza di indicazioni eccessivamente hawkish da parte del Governatore ha fatto poi scattare gli acquisti. Infatti, venerdì l’S&P 500 ha chiuso a +0,7% e il Nasdaq a +0,9%; questa mattina i listini europei viaggiano in deciso rialzo: +0,7% per l’Euro Stoxx 50, +0,8% per il Ftse Mib e +0,5% per il Dax.

La domanda ora è cosa aspettarci dalla Fed nella prossima riunione del 19-20 settembre. A Jackson Hole, il numero uno della Fed ha colto con favore il rallentamento della corsa dei prezzi dell’economia statunitense, dimostrata dagli ultimi dati macro, grazie alla campagna dei rialzi dei tassi. Allo stesso tempo, Powell ha suggerito che la Fed potrebbe mantenere i tassi invariati nel range tra il 5,25 e il 5,5% nel meeting di settembre, come appunto atteso dagli analisti. Secondo il sito CME FedWatch, la possibilità che la Fed mantenga invariati i tassi è dell’80,5% rispetto a un restante 19,5% di rialzo di 25 punti base. Tuttavia, il livello dei Fed Funds rate rimane sui massimi da 22 anni.

“Il presidente Powell ha scelto di non dire nulla che potesse influenzare il mercato e di non fornire maggiore chiarezza sul percorso da seguire. Dovremmo interpretare questo fatto come se la Fed fosse generalmente soddisfatta dell’assetto: ha la flessibilità necessaria per rispondere alle nuove informazioni come ritiene opportuno, e tornare a un percorso di politica orientato al futuro è sia inutile che potenzialmente controproducente. La massima flessibilità è associata alla minima chiarezza, e questo è ciò che la Fed vuole che abbiamo in questo momento.” Scrive in una nota Eric Winograd, Senior Senior Economist di AllianceBernstein.

Al Simposio di Jackson Hole 2023 gli occhi erano puntati su Powell per avere una conferma dell’imminente cambio di rotta della Fed. Tuttavia, come spiega in una nota Michael Michaelides, Fixed Income Analyst di Carmignac, “anziché dare il via libera all’inflazione, Powell ha indicato la possibilità di ulteriori rialzi qualora la crescita continuasse ad essere superiore al trend o la recente tendenza disinflazionistica si arrestasse. A nostro avviso, non riteniamo che la Fed effettuerà un rialzo a settembre, ma la prospettiva di un rialzo a novembre rimane aperta. Per gli investitori che attendono impazientemente la notizia dell’eventuale cambio di politica, sembra che ci sia da aspettare più a lungo”.