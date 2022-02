Porsche: più vicino lo sbarco in Borsa, discussioni avanzate con Volkswagen

Se ne parla da tempo, ma ora la quotazione in borsa di Porsche potrebbe essere vicina. Lo fa sapere la casa automobilistica tedesca Volkswagen, che detiene la totalità del capitale del brand di auto di lusso dal 2012, spiegando che sono in corso discussioni avanzate, anche se un accordo finale deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e dal consiglio di sorveglianza. L’idea è quella di replicare l’analoga operazione fatta dal gruppo FCA con la Ferrari.

“La possibilità che un accordo quadro sia concluso e il suo contenuto sono questioni attualmente aperte e dipendono dall’approvazione dei Cda di entrambe le parti”, fa sapere Volkswagen.

La notizia sta facendo volare il titolo di Volkswagen, che balza a metà seduta dell’8,39% alla Borsa di Francoforte (-1,1% il Dax 40).

Come riferisce Porsche AG in una nota, “anche in caso di adozione delle corrispondenti delibere, l’attuazione dell’operazione sarebbe comunque soggetta a ulteriori verifiche, tra cui l’approvazione definitiva da parte dei consigli d’amministrazione, e all’evoluzione generale del mercato”.

Ipo Porsche: quanto potrebbe valere

Della possibile Ipo del brand Porsche si parla da tempo e le analisi sull’eventuale valutazione di un’operazione di questo tipo non sono univoche: si parla di una cifra tra 45 e 90 miliardi di euro, mentre l’intero gruppo ha attualmente una capitalizzazione di mercato di circa 112 miliardi. L’obiettivo di un’eventuale quotazione dovrebbe essere trovare fondi per sostenere le ambizioni del gruppo sul fronte dei veicoli elettrici.

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla crisi dei semiconduttori, nel 2021 Porsche ha immatricolato 301.915 veicoli a livello globale, in rialzo dell’11% rispetto al 2020. “La domanda rimane alta e gli ordini sono robusti, quindi iniziamo il 2022 con slancio e fiducia in tutte le regioni”, aveva detto alla pubblicazione dei dati Detlev von Platen, responsabile delle vendite e marketing di Porsche Ag.

Nata nel 1931 a Stoccarda dal fondatore Ferdinand Porsche, dal 2012 il capitale sociale di Porsche è interamente posseduta da Volkswagen. La storia delle due Case è strettamente legata, con la prima Volkswagen che venne progettata proprio dall’ingegnere Porsche nel 1934. Dal 1951 la produzione delle Porsche è stata trasferita dall’Austria a Stoccarda nel distretto di Zuffenhausen.