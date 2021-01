Polizze vita, cresce il peso nel portafoglio delle famiglie italiane

Le polizze vita sono una componente sempre più cospicua della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane: nel 2019 la loro incidenza complessiva si attestava al di sopra della media europea elaborata dall’Ania (sulla base di un confronto ristretto a sei Paesi: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Olanda).

Nel 2019 le compagnie di assicurazione Vita in Italia gestiscono un risparmio che supera i 770 miliardi, pari al 18,2% delle attività finanziarie delle famiglie.

Nei Paesi europei evidenziati dall’Ania nel suo rapporto Allontaniamo i rischi la media si ferma al 14,2%. In rapporto al Pil, tuttavia, questo genere di investimenti in Italia rappresenta circa il 43%, mentre tale valore si attesta al 59,2% nella media europea di riferimento. Un’apparente contraddizione che richiede una nota a margine.

La peculiarità italiana consiste nel fatto che la gran parte della ricchezza delle famiglie non è detenuta in attività finanziarie. Secondo l’ultimo rapporto Istat, relativo al 2017, le attività non finanziarie (quali gli immobili) rappresentavano il 63% della ricchezza delle famiglie e delle società non finanziarie italiane.

Fatta questa precisazione, la crescita delle polizze vita nel panorama della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane rimane imponente: la loro quota è passata dal 5% del 1999 al 18% del 2019. Di pari passo è cresciuta, dal 12 al 43%, anche la quota sul Pil.

Polizze vita, il confronto europeo

Ecco il confronto sul risparmio delle famiglie detenuto in polizze vita nei vari Paesi esaminati da Ania. I dati si riferiscono al 2019 e sono estratti da OCSE, EIOPA e Banca D’Italia.