Plenisfer Investments SGR lancia il podcast “Destinazione Alpha”

Debutta oggi “Destinazione Alpha” il primo podcast di Plenisfer Investments, la SGR fondata e guidata da Giordano Lombardo.

Ed è proprio Lombardo, affiancato da Marco Mencini, Senior Portfolio Manager di Plenisfer, ad aprire la serie di puntate del nuovo podcast, ciascuna delle quali sarà dedicata a specifici temi di mercato e alle opportunità di investimento ad essi connesse.

Obiettivo del podcast è aprire un canale diretto con gli esperti di finanza di Plenisfer: ad alternarsi al microfono troveremo i gestori italiani della boutique, dai due cofondatori, Diego Franzin – Head of Portfolio Strategies – e Mauro Ratto, Co-Cio – ai diversi specialisti che operano dagli uffici di Milano e Londra.

Il primo episodio è dedicato ai real assets, sempre più centrali nei portafogli pensati per affrontare un contesto di inflazione che, secondo Plenisfer, resterà strutturalmente elevata e superiore ai livelli pre-covid. E, come sottolinea Lombardo, sarà proprio la difesa dall’inflazione il problema che gli investitori dovranno affrontare per molti anni, perchè “abbiamo vissuto gli ultimi 20 anni in una situazione di abbondanza: di capitali, di lavoro, di materie prime e di energia. Questa era, fatta di trend facili, è finita. Oggi va ripensata la costruzione di portafoglio attraverso una gestione veramente attiva”.

Dunque, come affrontare questo nuovo scenario? Secondo Mencini, “A breve termine, ritengo siano da privilegiare le azioni di quelle società che saranno in grado di trasferire i maggiori costi sui prezzi alla vendita. Penso, per esempio ad alcune società energetiche, a quelle che estraggono materie prime, soprattutto nel comparto del rame, del litio e del cobalto, minerali e metalli strategici per la transizione energetica. Ma anche a quelle che realizzano o gestiscono infrastrutture”.

Sono solo due passaggi della prima puntata del podcast Destinazione Alpha, disponibile da oggi in esclusiva sul sito di WallStreetItalia (clicca qui) e sul sito e pagina Linkedin di Plenisfer.