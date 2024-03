Pimco: Nelli nuovo responsabile per l’Italia e Cocini supervisor del Sud Europa

Novità per l’asset management e la consulenza finanziaria in Italia. Dopo l’annuncio di Alessandro Gandolfi di lasciare Pimco alla fine di giugno, la società di gestione Usa ha nominato Giorgio Cocini come managing director in una posizione di nuova istituzione che supervisiona le attività di Pimco in Italia, Francia e Iberia. Cocini entrerà in Pimco a giugno, lavorando dalla sede di Londra.

Cocini guiderà le attività della società do gestione in Italia, Francia e Iberia, con la responsabilità delle funzioni di gestione della clientela e del business. A supportarlo ci saranno Adriano Nelli (nella foto), Executive Vice President, che diventerà Responsabile per l’Italia, Eleni Sifakis, Executive Vice President e Responsabile per la Francia e Juanma Jimenez Sanchez, Executive Vice President e Responsabile per l’Iberia.

In precedenza, Cocini ha ricoperto svariate posizioni in Bank of America e Goldman Sachs. Si è laureato con lode all’università Bocconi nel 1998.