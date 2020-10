Pimco collabora con il Pulitzer Center per la parità di genere

Nuona iniziativa di Pimco nel campo della sosteninibilità. La società di gestione americana ha avviato una collaborazione con il Pulitzer Center per favorire il reporting sulle tematiche relative alla parità di genere e all’empowerment economico di donne e ragazze vulnerabili.

“Ci adoperiamo al massimo per favorire la promozione della parità di genere, che riveste un’importanza fondamentale, e dell’empowerment economico femminile in tutto il mondo”, ha dichiarato Manny Roman, Chief Executive Officer di Pimco.

“Grazie a questa nuova partnership, l’eccezionale lavoro svolto dal Pulitzer Center riceverà un notevole impulso volto ad incentivare la condivisione di storie importanti che altrimenti non verrebbero mai raccontate, nonché la formazione, la sensibilizzazione e la crescita dell’uguaglianza nelle società civili di tutto il mondo.”

Questa partnership, che avrà una durata di tre anni, comprenderà una sovvenzione di 950.000 dollari da parte della Pimco Foundation, gestita dal Pulitzer Center e destinata a sostenere progetti professionali e borse di studio per università e college in materia di reporting.

Supporterà inoltre un nuovo college o università partner di Campus Consortium e incentiverà un impegno costante nelle scuole, nonché l’organizzazione di eventi comunitari come conferenze e webinar.

“L’impegno ambizioso assunto da Pimco nei confronti di questa iniziativa ci permetterà di sviluppare in misura significativa il nostro lavoro su tematiche che sono sempre state al primo posto per il Pulitzer Center”, ha commentato Jon Sawyer, Direttore esecutivo del Pulitzer Center. “La parità di genere e le opportunità di empowerment economico rivestono un’importanza fondamentale per la società civile più equa che noi tutti desideriamo. Molte donne e ragazze di tutto il mondo si vedono negati questi diritti. Raccontare le loro storie è un passo essenziale verso un vero e proprio cambiamento.”

La nuova partnership mette ulteriormente in luce l’impegno generale assunto da Pimco per la parità di genere, sostenuto in parte dalla piattaforma “Donne e Investimenti” di Pimco.

La piattaforma riceve il sostegno di tutte le divisioni di Pimco e promuove la parità di genere nel settore dei servizi finanziari, istruisce i clienti su come collaborare al meglio con gli investitori di sesso femminile e incentiva l’empowerment economico di donne e ragazze.