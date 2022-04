Petrolio: l’UE sta lavorando per ridurre i costi del divieto russo

La Commissione europea sta accelerando la ricerca di forniture di energia alternativa per diversificare le importazioni di petrolio russo e convincere la Germania e altri paesi dell’UE riluttanti ad accettare il provvedimento.

Alcuni paesi dell’UE stanno anche spingendo per altre nuove restrizioni quasi otto settimane dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo.

Questi includono l’esclusione dei principali istituti di credito russi Sberbank e Gazpromneft dal sistema bancario SWIFT, l’arresto delle importazioni di combustibile nucleare dalla Russia, il divieto di più canali di notizie russi, la sospensione dei visti per i cittadini russi e l’inserimento nella lista nera di ulteriori individui e società collegate al Cremlino, hanno affermato i diplomatici.

Nessuna di queste misure è stata proposta formalmente e i paesi hanno posizioni diverse su di esse.

È stata fissata una data per la Commissione europea per proporre un sesto pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia in risposta alla sua invasione dell’Ucraina. Restano in corso lavori per valutare i costi di sostituzione del petrolio russo con importazioni da altri fornitori. La Commissione sta parlando con i paesi produttori di petrolio per aiutare a organizzare accordi nazionali per alternative rapide e a prezzi moderati.

Le esportazioni di petrolio sono la principale fonte di valuta estera del Cremlino e molti all’interno dell’UE hanno chiesto la fine dei pagamenti di petrolio perché finanziano di fatto la guerra in Ucraina, che la Russia chiama “operazione militare speciale”.

La Germania è il principale oppositore di un embargo petrolifero e sebbene non sia l’unico, un cambiamento nella sua posizione spingerebbe altri a seguire l’esempio. Il governo tedesco ha affermato che sta lavorando per porre fine alle importazioni russe quest’anno, ma ha anche sollecitato un approccio graduale per evitare gravi disagi economici. Circa un terzo del greggio tedesco proveniva dalla Russia nel 2021.

Un’altra strategia che dovrebbe essere utilizzata per persuadere i dubbiosi è prolungare il periodo di liquidazione per terminare i contratti esistenti o introdurre gradualmente un divieto totale del petrolio. La Germania ha spinto con successo a estendere il periodo di chiusura da tre a quattro mesi quando l’UE ha adottato un divieto sul carbone russo all’inizio di questo mese.

Il gas è anche un’altra importante fonte di entrate per il Cremlino, ma il suo divieto non è stato ancora adeguatamente discusso a livello dell’UE a causa della forte dipendenza del blocco da esso.

Petrolio, banche e forniture per il nucleare

Quando la Commissione europea ha presentato il suo quinto pacchetto di sanzioni agli inviati degli Stati membri dell’UE il 6 aprile, gli Stati baltici e la Polonia hanno sollecitato un divieto immediato per l’acquisto del petrolio russo oltre alle misure proposte dall’esecutivo dell’UE. L’inviato tedesco è stato tra gli oppositori più espliciti, affermando che potrebbe essere preso in considerazione per successivi round di sanzioni e doveva essere accuratamente calibrato perché avrebbe potuto influenzare notevolmente l’economia tedesca.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ripetutamente affermato che l’UE sta lavorando a un divieto per le importazioni del petrolio russo, ma non ha indicato quando potrebbe essere proposto e approvato. L’inviato tedesco ha detto alla riunione del 6 aprile che un divieto all’importazione di combustibile nucleare dalla Russia potrebbe essere considerato come parte di ulteriori sanzioni.

I paesi dell’Europa orientale, tra cui Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia dipendono dal combustibile nucleare russo per far funzionare i loro reattori atomici progettati dalla Russia, che a loro volta forniscono gran parte della loro elettricità.

Altre misure segnalate da alcuni stati, ma non all’unanimità, riguardano un ulteriore divieto di accesso ai canali di informazione russi, accusati di diffondere disinformazione sulla guerra in Ucraina.

L’UE ha già bloccato Russia Today e Sputnik. Altre emittenti che sono state contrassegnate per un divieto sono RTR-Planeta e R24 di proprietà statale.

I diplomatici dell’UE hanno anche chiesto nuove sanzioni bancarie, inclusa l’esclusione dal sistema di messaggistica SWIFT di Sberbank e Gazpromneft, le due banche russe che gestiscono la maggior parte dei pagamenti energetici alla Russia.