Petrolio in rialzo. Supererà i 100 dollari nel 2023?

Oggi i prezzi del petrolio sono saliti a causa del nervosismo dell’offerta, poiché un oleodotto chiave che riforniva gli Stati Uniti è stato chiuso e la Russia ha minacciato un taglio della produzione anche se l’allentamento delle restrizioni per il COVID-19 da parte della Cina ha rafforzato le prospettive della domanda di carburante.

I future sul greggio Brent sono aumentati del 2,14%, a $ 77,73 al barile. Il greggio US West Texas Intermediate è salito del 2,63%, a $ 72,88 al barile. La scorsa settimana, Brent e WTI sono scesi al minimo dal dicembre 2021 poiché gli investitori temevano che una possibile recessione globale potesse danneggiare la domanda di petrolio.

Bank of America Global Research ha affermato che il Brent potrebbe rimbalzare oltre i 90 dollari al barile, sulla scia di una svolta accomodante nella politica monetaria della Federal Reserve statunitense e di una riapertura economica “di successo” da parte della Cina. Phil Flynn, analista del gruppo Price Futures, afferma:

“La riapertura della Cina è sicuramente qualcosa su cui il mercato si concentra”.

Petrolio oltre i 100 dollari nel 2023?

I prezzi del petrolio potrebbero superare i 100 dollari al barile l’anno prossimo poiché la Russia potrebbe ridurre la produzione di greggio e la Cina aumenterà la propria domanda. Mentre la produzione di petrolio della Russia sta reggendo, il divieto dell’Unione Europea sulle sue esportazioni di greggio via mare finirà per essere un freno.

Ciò, combinato con un ritorno della domanda mentre Pechino allenta le regole COVID-zero, significa che è probabile che i prezzi del greggio superino i $ 100 al barile nel 2023, secondo gli analisti di UBS Global Wealth Management.

“Alla fine della giornata, credo ancora che l’embargo europeo si tradurrà in una minore produzione russa, potenzialmente anche con la scadenza del 5 febbraio sui prodotti raffinati”, ha detto Giovanni Staunovo alla CNBC, riferendosi all’imminente divieto dell’UE sui prodotti petroliferi come il diesel. Staunovo ha aggiunto:

“In sostanza, immagino che sarà più difficile per la Russia trovare un mercato per tutti questi barili e questo significa una minore produzione russa”.

Il divieto dell’Ue su tutte le importazioni di petrolio russo via mare è entrato in vigore lunedì scorso, con l’embargo sul carburante che seguirà a febbraio, in una mossa per ridurre le entrate di Mosca per finanziare la sua guerra contro l’Ucraina. È arrivato insieme a una misura del G7 che comporta che i carichi di petrolio russo consegnati in qualsiasi parte del mondo saranno negati ai servizi di assicurazione e spedizione dell’Ue.

È probabile che ciò renderà più difficile per la Russia vendere il suo greggio altrove, nonostante le forti vendite in India e Cina sulla scia di forti sconti sui prezzi. Inoltre, il presidente Vladimir Putin ha detto che Mosca potrebbe tagliare la produzione in risposta al prezzo massimo, fissato a 60 dollari al barile. Nel complesso, Mosca potrebbe faticare a trovare acquirenti per colmare il vuoto lasciato da uno dei suoi maggiori mercati, l’Europa. Con una domanda inferiore per il suo petrolio deriva una produzione inferiore, che potrebbe far salire i prezzi del greggio. Staunovo ha però sottolineato che le mosse di Pechino per revocare le restrizioni per frenare la diffusione di COVID-19 potrebbero alimentare la domanda, che a sua volta potrebbe far salire i prezzi: