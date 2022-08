Petrolio in forte calo, preoccupano i dati sui pmi europei e cinesi

I prezzi del petrolio oggi sono scesi drasticamente, poiché i dati deboli sulla produzione di Cina ed Europa hanno pesato sulle prospettive della domanda, mentre gli investitori si stanno preparando per l’incontro di questa settimana dei funzionari dell’Opec e di altri principali produttori di greggio. Nel dettaglio, i future sul greggio Brent sono scesi del 3,8%, a $ 100,03 al barile, dopo essere scesi al minimo della sessione di $ 99,75. Il greggio US West Texas Intermediate è sceso del 5,1%, a $ 93,60, dopo aver toccato un minimo di $ 93,49.

Le cause della discesa del prezzo del petrolio

Le imprese in Asia ed Europa hanno dovuto fare i conti con la domanda globale in calo e le rigide restrizioni per il Covid-19 in Cina che hanno rallentato la produzione, aggiungendosi alle preoccupazioni per le economie che scivolano verso la recessione.

L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore manifatturiero per la zona euro di S&P Global è sceso a 49,8 a luglio dal 52,1 di giugno, finendo così al di sotto della soglia di 50 che separa la crescita dalla contrazione per la prima volta da giugno 2020. Il PMI Caixin/Markit, lo stesso parametro riguardante la Cina, è sceso a 50,4 a luglio da 51,7 del mese precedente, ben al di sotto delle aspettative degli analisti. “La Cina stava già affrontando una sfida in salita, per usare un eufemismo, per quanto riguarda il suo obiettivo di crescita quest’anno e il fatto che l’attività manifatturiera stia nuovamente rallentando non fa ben sperare”, ha affermato l’analista di Oanda Craig Erlam.

Il Brent e il WTI hanno entrambi chiuso luglio con una seconda perdita mensile consecutiva per la prima volta dal 2020, poiché l’aumento dell’inflazione e i tassi di interesse più elevati sollevano i timori di una recessione che eroderebbe la domanda di carburante.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e gli alleati, inclusa la Russia, insieme noti come Opec+, si incontreranno mercoledì per decidere la produzione di settembre. Due delle otto fonti Opec+ in un sondaggio Reuters hanno affermato che un modesto aumento per settembre sarebbe stato discusso nella riunione del 3 agosto.

Il mese scorso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato in Arabia Saudita. “Sebbene la visita del presidente Biden in Arabia Saudita non abbia prodotto effetti immediati sul petrolio, riteniamo che il regno ricambierà continuando ad aumentare gradualmente la produzione”, ha affermato l’analista di RBC Capital, Helima Croft.

Mentre l’Opec+ mirava effettuare completamente i suoi tagli record alla produzione entro questo mese, i dati hanno mostrato che il gruppo a giugno era ancora quasi 3 milioni di barili al di sotto del suo obiettivo di produzione poiché alcuni paesi produttori stanno facendo fatica a raggiungerli.

Le esportazioni di greggio dell’Arabia Saudita sono aumentate vertiginosamente a luglio al livello più alto da aprile 2020 a causa delle pressioni internazionali per domare i prezzi elevati del petrolio.

Le spedizioni marittime osservate dal regno sono arrivate a circa 7,5 milioni di barili al giorno il mese scorso, secondo i dati di tracciamento delle petroliere compilati da Bloomberg. Ciò si confronta con una revisione di 6,6 milioni di barili al giorno a giugno.

Il nuovo segretario generale del gruppo, Haitham al-Ghais, ha ribadito domenica che l’adesione della Russia all’Opec+ è stata fondamentale per il successo del patto di uscita.

A pesare sui prezzi anche l’aumento della produzione petrolifera libica, che ha raggiunto 1,2 milioni di barili al giorno, rispetto agli 800.000 del 22 luglio, dopo la revoca del blocco su diversi impianti petroliferi.

Anche la produzione petrolifera statunitense ha continuato a crescere. Il numero di impianti di perforazione del paese è aumentato di 11 unità a luglio, aumentando per il 23mo mese consecutivo, secondo i dati di Baker Hughes.