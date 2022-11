Petrolio in forte calo: come mai?

I prezzi del petrolio sono scesi oggi dopo che la Cina ha riportato un inasprimento delle restrizioni per il coronavirus con l’aumento dei casi, alimentando i timori di una riduzione della domanda per la seconda economia mondiale.

I future sul greggio Usa sono scesi del 5,83% a 75,48 dollari al barile, mentre il contratto Brent è sceso del 5,93% a 82,44 dollari, raggiungendo quasi i minimi di due mesi. Entrambi i benchmark hanno chiuso venerdì al minimo dal 27 settembre, con il greggio Usa in calo del 10% e il Brent in calo del 9%.

La Cina ha reso noti i suoi primi decessi per Covid-19 da diversi mesi, di cui tre a Pechino, mentre il numero di casi a livello nazionale ha superato i massimi di aprile con focolai sia a Pechino che a Shanghai, dove erano nuovamente in vigore blocchi localizzati.

È probabile che la domanda interna cinese subisca un forte calo se l’attuale ondata di focolai di Covid costringerà a tornare a misure di mobilità più restrittive. Goldman Sachs ha risposto a questo aumento dei casi tagliando le previsioni del quarto trimestre per il greggio Brent di 10 dollari al barile a 100 dollari: il secondo taglio delle previsioni da settembre.

A gravare sui prezzi del petrolio nella sessione di oggi è anche la notizia riportata dal “Wall Street Journal”, che ha riferito che l’Arabia Saudita e altri produttori di petrolio dell’OPEC stanno discutendo di un aumento della produzione: un aumento fino a 500 mila barili al giorno sarà discusso alla riunione dell’OPEC+ del 4 dicembre 2022.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC+) hanno recentemente tagliato gli obiettivi di produzione e questo mese il ministro dell’energia del leader de facto dell’Arabia Saudita ha affermato che il gruppo rimarrà cauto.

Inoltre, a pesare sul mercato del greggio lunedì è stato anche l’aumento del dollaro Usa, che rende la merce, denominata in dollari, più costosa per gli acquirenti stranieri. L’indice del dollaro USA, che traccia il biglietto verde contro un paniere di altre sei valute, è salito lunedì al livello più alto dall’11 novembre.

Questo sell-off sul petrolio ha portato gli speculatori a ridurre le loro posizioni net-long nell’ultima settimana di riferimento, con l’ICE Brent net-long in calo di quasi 30.000 lotti e il NYMEX WTI di poco più di 20.000 lotti.

“Questa mossa è stata in gran parte guidata dalla liquidazione dei long, piuttosto che da nuovi short”, hanno affermato gli analisti di ING.

Per quanto riguarda la situazione dell’offerta, l’incombente divieto dell’Unione Europea sui flussi marittimi russi e il piano del Gruppo dei Sette per un price-cap stanno offuscando le prospettive. Mercoledì potremmo ottenere maggiore chiarezza sul prezzo massimo del G7 per il petrolio russo, compreso il livello al quale il gruppo intende fissare il tetto”, hanno aggiunto. Giovedì è previsto anche un incontro dei ministri dell’Energia dell’Ue.