Perché i boomer sono la generazione con più miliardari?

Secondo quanto emerge dal report della società di dati Altrata l’età media dei 3.194 miliardari del mondo è di 67 anni. Il 42% ha più di 70 anni e meno del 10% ha meno di 50 anni.

Anche se i miliardari più giovani, tutti guru del tech come Elon Musk, 51 anni, e Mark Zuckerberg, 39 anni, dominano i titoli dei media, la maggior parte dei miliardari del mondo ha superato l’età pensionabile.

I risultati evidenziano l’ampio divario tra la percezione e la realtà dei miliardari del mondo. Il direttore senior di Altrata, Maya Imberg spiega che “nella maggior parte dei casi, la ricchezza richiede molto tempo per accumularsi a meno che non venga ereditata. Di solito ci vuole la stragrande maggioranza della vita lavorativa per creare quella quantità di ricchezza.”

Cala il numero di miliardari

Complessivamente, la popolazione mondiale dei miliardari è diminuita del 3,5% nel 2022, per un totale di 3.194, secondo i numeri di Altrata. Mentre il numero di miliardari potrebbe essersi stabilizzato o addirittura leggermente aumentato quest’anno con il settore tecnologico in crescita, il calo nel 2022 ha segnato la prima flessione dal 2018, sempre secondo il report.

Il Nord America ha registrato un calo del 2,3%, a 1.011 miliardari, mentre l’Asia ha registrato un calo del 7,1% e l’Europa un calo del 2,2%. Gli Stati Uniti hanno ancora di gran lunga il maggior numero di ricchi al mondo, con 955: quasi un terzo del totale a livello globale. La Cina aveva 357 miliardari entro la fine del 2022.

Le donne rappresentano ancora una piccola quota degli ultra ricchi, si tratta del 12,5%, secondo il report di Altrata. Tuttavia, come gruppo sono più giovani delle loro controparti maschili, con il 18% delle donne miliardari sotto i 50 anni.

La maggioranza degli ultra ricchi è in età pensionabile

Anche se i geni della tecnologia e le celebrità della musica e dello sport possono ricevere la massima attenzione, i super ricchi del mondo sono in gran parte imprenditori anziani, come Warren Buffett, 92 anni, e Bernard Arnault, 74 anni, che hanno trascorso una vita, o addirittura generazioni, per trovare il loro spazio nel club esclusivo dei miliardari. Inoltre, il rapporto rileva, che l’età media dei miliardari del mondo è in realtà leggermente aumentata negli ultimi cinque anni.

“Molti dei giovani miliardari hanno fatto la loro ricchezza nell’ambito della tecnologia, ovvero l’industria che ha creato rapidamente ricchezza e riceve molta attenzione da parte dei media”, afferma Maya Imberg, direttore senior di Altrata. “Ma nella maggior parte dei casi, la ricchezza richiede molto tempo per accumularsi a meno che non venga ereditata. Di solito ci vuole la stragrande maggioranza della vita lavorativa per creare quella quantità di ricchezza.”

I giovani ricchi sono i tech guru

Le diverse fasce di età dei paperoni hanno anche diverse fonti di ricchezza. Per i miliardari sotto i 50 anni, la tecnologia e il settore bancario/finanziario rappresentano la maggior parte della loro creazione di ricchezza. Il 21% che fa fortuna nel settore bancario/finanziario e il 20% nella tecnologia.

I miliardari over 60 lavorano nel settore della finanza e dell’industria

Mentre, i miliardari di età compresa tra i 50 e i 70 anni hanno guadagnato la maggior parte dei loro soldi nel settore bancario/finanziario (24%) e nei conglomerati industriali (8,3%), mentre gli over 70 hanno guadagnato i loro miliardi dalla finanza (18%), dai conglomerati (11%) e dal settore immobiliare ( 8,3%).

New York rimane la città con più miliardari nel mondo

New York rimane ancora la prima città per ultra ricchi in tutto il mondo, con 136, secondo i numeri del report di Altrata. Hong Kong si è classificata seconda, con 112, seguita da San Francisco (84), Mosca (76) e Londra (75).