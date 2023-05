Il Nikkei oggi ha segnato un rally ancora più importante da inizio anno, salendo del 20%. Le prospettive sull’azionario giapponese continuano a essere positive e Goldman Sachs prevede che la borsa di Tokyo continuerà a trarre beneficio dai “cambiamenti strutturali” che stanno interessando il paese. Sul paese sta puntando anche da tempo Warren Buffett. Nel 2020, quando si era in piena crisi pandemica, Buffett ha sorpreso un po’ tutti quando ha deciso di avviare una serie di investimenti fuori dal mercato statunitense e da quello europeo.

Questi investimenti, in questo periodo, stanno portando i loro frutti: lo scorso 10 aprile 2023 Warren Buffett ha deciso di aumentare i propri investimenti effettuando un’importante operazione al di fuori degli Stati Uniti d’America e dell’Europa. Buffett ha deciso di puntare sul mercato giapponese, che all’apparenza sembrava piatto e non in grado di dare delle aspettative elevate. Ancora una volta, però, la sua visione lungimirante è stata premiata e confermata.

Warren Buffett investe nel Giappone

È dallo scorso 2020 che Warren Buffett ha dimostrato una certa predilezione per le società che hanno sede in Giappone. A finire nell’orbita del finanziere, in un primo momento, sono state le cosiddette sogo shosha: dei veri conglomerati diversificati, che nella maggior parte dei casi vengono scambiati con delle valutazioni economiche convenienti o scontate. Che è quello di cui ha necessità la Berkshire Hathaway, al cui comando c’è proprio Warren Buffett. Nel corso del mese di agosto 2020, Buffett ha iniziato ad acquistare il 5% delle principali società giapponesi:

Itochu Corp ;

; Mitsubishi Corp ;

; Mitsui & Co. Ltd ;

; Sumitomo ADR ;

; Marubeni ADR.

Stiamo parlando di società che hanno delle radici profonde nell’economia e nella storia del Giappone. Ma soprattutto sono in grado di fornire un’ampia gamma di prodotti, tra i quali ricordiamo: cibo, tessuti, macchinari e, soprattutto, energia e metalli.

In un secondo momento ha deciso di iniziare ad aumentare la percentuale di investimenti in queste società in due occasioni: nel novembre 2022 e nell’aprile 2023. Questo ha fatto sì che il Giappone diventasse il più grande investimento di Warren Buffett al di fuori degli Stati Uniti e dell’Europa.

L’importanza e l’influenza del guru statunitensi si è fatta notare direttamente nel mercato azionario giapponese. Fino a quando Buffett ha dichiarato pubblicamente il proprio desiderio di voler aumentare le partecipazioni nelle azioni giapponesi, gli indici Nikkei e S&P 500 avevano quasi la stessa performance anno su anno. Ad aprile, Buffett ha dichiarato di avere intenzione di aumentare la partecipazione in alcune società giapponesi: il Nikkei 225 ha reagito crescendo per cinque settimane di fila e salendo all’8%.

Gli investimenti effettuati in Giappone

Come si è mosso Warren Buffett in queste settimane? Berkshire ha rivelato che nel mese aprile ha aumentato le sue quote in:

Itochu Corp ;

; Marubeni Corp ;

; Mitsubishi Corp ;

; Mitsui & Co ;

; Sumitomo Corp.

Le partecipazioni in queste società sono state portate al 7,4%. Warren Buffett ha affermato che la sua azienda potrebbe acquistare di più.

Berkshire nell’agosto 2020 aveva rivelato per la prima volta di possedere quote del 5% in ciascuna di queste società, effettuando un investimento per un valore complessivo di oltre 6 miliardi di dollari. Berkshire aveva riferito di aver aumentato le quote a oltre il 6% a novembre.

Secondo Warren Buffett l’operazione giapponese è stata molto semplice: c’erano cinque società molto importanti, società comprensibili che pagavano dividendi decenti e riacquistano le loro azioni. Con questi investimenti Berkshire poteva gestire il rischio valutario vendendo debito denominato in yen per finanziare la vendita.