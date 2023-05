Warren Buffett investe in Capital One e cede quattro titoli

Nel corso della giornata di lunedì, Warren Buffet, attraverso la sua Berkshire Hathaway Inc, ha iniziato a investire in Capital One Financial Corp. Contestualmente Buffett ha deciso di abbandonare gli investimenti in altri quattro titoli. La divulgazione di queste operazioni è avvenuta nel rispetto delle norme statunitensi, che prevedono l’obbligo di comunicare le partecipazioni nelle società quotate al 31 marzo 2023. Le azioni di Capital One hanno registrato un rialzo del 5,7% nelle negoziazioni fuori orario in seguito alla divulgazione della notizia da parte di Berkshire di aver acquistato una quota pari a 9,92 milioni di azioni, per un valore di circa 954 milioni dollari.

Gli investimenti di Warren Buffett di inizio anno

Berkshire ha acquistato una quota pari a 41,3 milioni di dollari di Diageo Plc, il produttore di bevande alcoliche tra cui Johnnie Walker e Guinness.

La società guidata da Warren Buffett ha ceduto le sue partecipazioni in Bank of New York Mellon Corp e US Bancorp, così come nel produttore di chip taiwanese TSMC e nella catena di mobili RH.

Nel corso del primo trimestre 2023, Berkshire ha acquistato azioni per 2,87 miliardi di dollari e ne ha vendute per 13,28 miliardi di dollari. L’obiettivo era quello di far convergere gli investimenti in altre società. Uno degli investimenti più rilevanti è stato pari a 8,2 miliardi di dollari. Buffett, infatti, ha incrementato la partecipazione nell’operatore di autocarri Pilot Travel Centres all’80% dal 38,6%.

Quasi la metà delle sue vendite di azioni hanno coinvolto Chevron Corp, sebbene Berkshire detenga ancora una partecipazione del 23,7% in un’altra compagnia petrolifera, Occidental Petroleum Corp.

Dalla documentazione presentata nel corso della giornata di lunedì 15 maggio, non è emerso se gli investimenti siano stati decisi direttamente da Buffett o dai suoi gestori di portafogli Todd Combs e Ted Weschler. Nella maggior parte dei casi, comunque, gli investimenti più importanti sono solitamente seguiti personalmente dallo stesso Buffett.

Apple e Bank of America al centro degli acquisti

Warren Buffett continua a investire in diverse società che si occupano di servizi finanziari. Tra queste ci sono Bank of America Corp e American Express Corp, nelle quali Berkshire detiene delle quote pari rispettivamente a 29,5 miliardi di dollari e 25 miliardi di dollari. Gli investimenti in queste due società rappresentano le maggiori partecipazioni azionarie di Buffet, che detiene, inoltre, una quota pari a 151 miliardi di dollari in Apple. Berkshire ha aumentato la partecipazione in Apple e Bank of America nel corso del primo trimestre 2023.

David Smith, analista di Autonomous Research, ha spiegato che “le banche fiduciarie come BNY Mellon hanno visto aumentare le pressioni sui depositi mentre la Federal Reserve statunitense è passata al tapering quantitativo”. Discorso diverso, invece, è quello relativo alle attività ad alto rendimento per gli specialisti delle carte di credito come Capital One, che permettono di assorbire meglio l’aumento dei costi di finanziamento ed evitare problemi di liquidità, ha aggiunto.

La società guidata da Warren Buffett ha effettuato alcuni investimenti in società operative, tra le quali troviamo la ferrovia BNSF, l’assicurazione auto Geico e molte unità energetiche, manifatturiere e di consumo.

Buffett ha ceduto quanto gli restava della quota di TSMC sei mesi dopo aver stupito gli investitori effettuando un investimento del valore di 4,1 miliardi di dollari. Buffet ha spiegato di aver rivalutato i rischi di investire a Taiwan, a causa della crescente preoccupazione che la Cina potrebbe presto invadere o tentare di reclamare la nazione insulare.