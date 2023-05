Arnault perde $11 miliardi dopo il sell-off su LVMH

Il francese Bernard Arnault, l’uomo più ricco del mondo, ha perso 11,2 miliardi di euro, pari al 5% del suo patrimonio in una sola giornata.

La diminuzione del patrimonio netto di Arnault è dovuta al sell-off sul titolo LVMH, di cui lui è presidente e CEO.

Dopo la seduta di ieri, la distanza tra Arnault e il secondo uomo più ricco della terra, Elon Musk si è ridotta a 12 miliardi di dollari. Nonostante le recenti vendite, da inizio anno il titolo LVMH ha registrato una crescita del 20%, diventando così la prima società europea con una capitalizzazione di mercato superiore ai 500 miliardi di dollari.

Arnault perde €11,2 miliardi dopo il sell-off su LVMH

Il magnate francese del settore del lusso con un patrimonio stimato di $192 miliardi, attualmente ha un vantaggio di soli $12 miliardi rispetto ai $180 miliardi di Musk. Ricordiamo che prima di martedì (23 maggio) la differenza tra il primo ed il secondo nella lista di Bloomberg Billionaires Index era di 21 miliardi di dollari.

Il patrimonio di Arnault è stato colpito dalle vendite generalizzate sul settore del lusso, tra i migliori comparti in termini di performance da inizio anno, e in particolare sul titolo LVMH, a causa dei timori di un rallentamento della spesa dei consumatori USA. Nonostante le pesanti perdite, registrate in una sola giornata, da inizio anno Arnault ha guadagnato 30 miliardi di dollari.

L’incertezza relativa alle prospettive macroeconomiche ha spinto il titolo LVMH, di cui Arnault è presidente e CEO, in calo del 5% a 834 euro per azione. Nella seduta di oggi il titolo prosegue in calo di 1,9% raggiungendo i 819 euro per azione.

Ricordiamo che il milionario francese trae la sua ricchezza grazie ad una partecipazione del 97,5% nella holding del marchio di moda di lusso Christian Dior che a sua volta controlla il 41,4% di LVMH.

La corsa strepitosa di LVMH

Il settore del lusso ha vissuto un inizio anno particolarmente positivo, in particolar modo i titoli francesi. La gallina d’oro della famiglia Arnault, ovvero il titolo LVMH, ha registrato una crescita del 20% proprio valore nei primi 5 mesi dell’anno. Una performance dovuta alle riapertura dell’economia cinese dopo le rigide restrizioni relative alla pandemia da Covid-19.

Tornando a LVMH, vale la pena ricordare che proprio ad aprile 2023 è diventata la prima società europea in assoluto a superare i 500 miliardi di dollari di valutazione di mercato. Facendo diventare Arnault la terza persona nel mondo, dopo il ceo di Tesla Elon Musk e il fondatore di Amazon Jeff Bezos, a superare i 200 miliardi di dollari di patrimonio, assicurandogli il primo posto nel club esclusivo dei miliardari.