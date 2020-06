Per nove consulenti su 10 gli investimenti responsabili sono un’opportunità di crescita aziendale

Un’opportunità per far crescere le loro attività e stringere legami più stretti con i loro clienti. Così i consulenti finanziari vedono sempre più i prodotti ESG secondo quanto emerge da uno studio globale, sponsorizzato da Franklin Templeton e condotto da NMG Consulting.

Clienti sempre più attratti da investimenti con impatti ESG

Nel dettaglio, dallo studio rivela che tutti i consulenti finanziari intervistati hanno indicato un crescente interesse da parte dei clienti in prodotti di investimento con impatti ESG positivi. Inoltre, i consulenti con competenze nell’investimento responsabile ritengono che quest’ultima loro caratteristica sia molto positiva per il business, con nove intervistati su 10 (90%) che vedono gli investimenti responsabili come un’opportunità commerciale per la propria attività, incluso il 42% che lo considera una “grande opportunità”.

In Europa, la ricerca ha dimostrato come in Italia e Francia, nove intervistati su 10 allocano investimenti in prodotti ESG (rispettivamente 91% e 90%). Guardando a prodotti SRI o nelllo specifico ai prodotti focalizzati sull’impact investing, i consulenti finanziari svedesi guidano il gruppo con il 70% e il 68% rispettivamente allocato a questi prodotti.

Gli investitori retail nel Regno Unito sono leggermente più avanti quando investono in prodotti ESG, con l’87% dei consulenti inglesi che hanno clienti investiti in fondi ESG, contro l’85% come media in tutta Europa.

A livello macro, quasi la metà (46%) dei consulenti ritiene che la “E” (i fattori ambientali) sia più importante per i propri clienti nel breve termine, con la “G” (fattori di governance) citata dal 34% e la “ S “(fattori sociali) citata dal 20%.

Inoltre, è molto probabile che le questioni ambientali interessino i clienti retail quando investono sia a breve che a lungo termine (rispettivamente 46% e 63%), con preoccupazioni per i cambiamenti climatici, la sostenibilità e l’efficienza delle risorse, essendo i primi tre problemi ESG che i consulenti ritengono possano cambiare nel momento in cui le persone investiranno a breve e lungo termine.

Infine lo studio ha anche mostrato che oltre il 40% delle attività di investimento responsabile è collocato in prodotti nazionali; Il 29% è destinato a prodotti regionali, mentre un altro 27% è destinato a prodotti globali.

