Per Anima raccolta positiva per 28 milioni di euro in agosto

Nonostante la volatilità dei mercati e la tradizionale debolezza dei mesi estivi, cresce nel mese di agosto la raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di ramo I) del Gruppo Anima: il saldo è stato positivo per 28 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 1 miliardo di euro. A fine agosto le masse gestite della società ammontavano a circa 183 miliardi di euro. Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding, ha commentato:

“Anche ad agosto il nostro gruppo registra un dato di raccolta netta positivo, nonostante l’elevata volatilità dei mercati e la stagionalità debole che come di norma contraddistingue il periodo estivo. La domanda in questo momento vede preferite le soluzioni a scadenza che possono beneficiare del rialzo dei tassi sulle obbligazioni governative italiane e che utilizzano logiche di accumulo per la componente azionaria”.

Nel mese di luglio, la raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del gestore era stata positiva per 101 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 1 miliardo di euro. Le masse gestite si attestavano a circa 189 miliardi di euro, in rialzo di 6 miliardi rispetto al mese precedente.

Chi è Anima

Il Gruppo Anima è un operatore italiano indipendente dell’industria del risparmio gestito. Ad oggi offre una gamma di soluzioni di investimento per investitori istituzionali, retail e private. Il gruppo promuove e gestisce fondi comuni, aperti e chiusi, Sicav, il fondo pensione aperto Arti & Mestieri e gestioni patrimoniali e istituzionali.