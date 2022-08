Anima, a luglio raccolta netta a 101 milioni: superato il miliardo di euro nel 2022

La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo ANIMA nel mese di luglio 2022 è stata positiva per 101 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 1 miliardo di euro. A comunicarlo è la stessa società con una nota sui dati.

E in particolare, a fine luglio le masse gestite complessivamente dal Gruppo ANIMA si attestano a circa 189 miliardi di euro, in rialzo di 6 miliardi rispetto al mese precedente.